„A rendőrséghez érkezett állampolgári bejelentés szerint május 6-án, egy pontosan meg nem nevezett magyarországi helyszínen - a közösségi médiában közzétett plakát szerint Budapesten - rendezik meg az European Fight Night küzdősport rendezvényt. A sporteseménynek beállított militáns, neonáci, küzdősport rendezvény ténylegesen egy szélsőjobboldali találkozó, melyre várhatóan több száz radikális szimpatizáns érkezik Európa országaiból. A korábbi European Fight Night események történései alapján okkal feltételezhető a náci ideológia, a nyílt antiszemitizmus, a rasszizmus megjelenése nem kizárólag az eseményre korlátozódik” – olvasható a police.hu péntek délután kiadott közleményében. Csókakőn azonban minderről semmit sem tudtak, ezért pénteken délután megköttetett a megállapodás egy magánszemély és a sportpályát működtető szervezet között, amire aztán Fűrész György polgármester is rábólintott. De mi történt pontosan?

- Péntek este 21 óra után kaptam a telefonhívást arról, hogy szeretnének a faluban a hétvégén egy nemzetközi küzdősport eseményt lebonyolítani, amivel kapcsolatban a pályaüzemeltető szóban megállapodást is kötött egy magánszeméllyel. Én, jóhiszeműen, ehhez a beleegyezésemet adtam, többek között azért is, mert támogatok minden sporttevékenységet – mondta a feol.hu kérdésére Fűrész György, aki hozzátette, nyilván nem egyezett volna ebbe bele, ha tudja, amit a rendőrség egy Németországból érkezett korábbi figyelmeztetés nyomán tudott. Ám a European Fight Night körül kialakult botrányokról a faluban senkinek nem volt tudomása, és az előjelekből sem tűnt úgy, hogy az említett rendezvényt készülnek éppen a csókakői sportpályán megtartani. A szervezők egyébként május 6-án reggel 9 órától másnap reggel 9 óráig bérelték a területet.

A történtekről Fűrész utólag a közösségi oldalán is beszámolt. Ebben leírja, hogy a rendőrség csak szombat reggel 9 óra után tájékoztatta arról, hogy szerintük „a sporteseménynek beállított küzdősport rendezvény ténylegesen egy szélsőjobboldali, militáns, neonáci találkozó, melyre várhatóan több száz radikális szimpatizáns érkezik Európa országaiból.” A polgármester ezután személyesen beszélt a szervezőkkel és kérte, fújják le a rendezvényt, ám ekkorra ők már birtokba vették a területet és felépítették a ringet is, így Fűrésznek az egyetlen jogi lehetősége a birtokvédelem kérése lett volna, ezt azonban napokig tart elintézni.

- A helyszínen egyébként semmi nem utalt arra, hogy itt valóban valamilyen, tiltott eszméket felvonultató eseményre készülnek. Kértem a rendőrséget, amennyiben úgy látják, hogy fennáll az általuk állított jogszabálysértés, avatkozzanak közbe. A rendőrök jelentős erővel fel is vonultak, mindenkit igazoltattak, miközben több hatósági ellenőrzést is lefolytattak az illetékes szervek. Mindenki mindent rendben talált. A szervezőkkel egy újabb egyeztetést követően abban maradtunk, hogy a megállapodástól eltérően nem másnap reggel 9 órakor, hanem még szombat este 9 órakor lezárják az eseményt. Ez így is történt. A helyszínt rendben átadva, szavukat tartva hagyták el Csókakőt, az eseményen törvénysértés, tiltott politikai tevékenység nem történt. – olvasható a polgármester bejegyzésében, amihez a feol.hu-nak azt is hozzátette: ha terveztek is volna bármi ilyet, a határozott rendőrségi és hatósági fellépés biztosan visszatartotta volna őket ettől.

A helyszín az esemény megkezdése előtt

Fotó: Fűrész György

Fűrész ugyanakkor közösségi oldalán azt is hangsúlyozta: „sem én, sem pedig az általam képviselt község tudatosan nem fogadta be a European Fight Night nevű, neonácinak tartott rendezvényt. Sem én, sem pedig közösségünk nem szimpatizál antiszemita, neonáci eszmékkel. Ezektől az eszméktől teljes mértékben elhatárolódom. Csókakő Község nem állt sem szerződésben sem pedig megállapodásban az említett szervezettel (értsd: Légió Hungária – a szerző). Nem mi szerveztük a rendezvényt, ha tisztában vagyunk az előzményekkel, akkor nem adjuk ki a teret.”

Az eseményt szervező Légió Hungária részéről Incze Béla közösségi oldalán vasárnap megjelent bejegyzésében felszólította a sajtót, a német és a magyar rendőrséget - köztük konkrétan a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot -, a Katasztrófavédelmet, a Munkavédelmi Felügyelőséget, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, adjanak ki közleményt arról, hogy a hatáskörükbe tartozó területen semmilyen visszaélést vagy szabálysértést nem tapasztaltak szombaton Csókakőn, ahol egyetlen esetben sem indult semmilyen eljárás és senkit nem állítottak elő.

A sportrendezvény eredményeiről hamarosan beszámolunk.