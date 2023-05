Amikor "osztott", gyalogosokkal közös kerékpárút van, (pl. az Alba Plázával párhuzamosan) a gyalogátkelőhelyen, ahol bicikliút is halad, szabályos áttekerni a gyalogosok mellett, vagy le kell szállni a kerékpárról?

- A kijelölt gyalogos átkelőhely – amint az a nevében is szerepel – a gyalogosok átkelésére szolgáló hely. Mivel a kerékpár jármű, s járművel az úttestre ráhajtó járművezetőnek az úttesten haladók részére elsőbbséget kell adni, ezért nincs elsőbbsége a kijelölt gyalogos átkelőhelyen annak a kerékpárosnak, aki kerékpárjáról nem száll le. Amennyiben a kijelölt gyalogos átkelőhely mellett, külön felfestéssel megjelölt kerékpáros átvezetés található, akkor a kerékpárosnak nem kell leszállnia, de elsőbbségi helyzete csak a jogszabályban előírt helyzetekben van. (Például több helyen a gyalogos átkelőhely melletti kerékpáros átvezetésnél a kerékpárosok részére kihelyezésre került az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla. Itt csak a gyalogosoknak van elsőbbsége a járművekkel szemben, de a kerékpárosoknak nincs, viszont áthaladás esetén nem kell leszállniuk a kerékpárról.) Összegezve: ha csak gyalogos átkelőhely van kijelölve, ott nem szabad a gyalogosok között kerékpározni, ahol van mellette átvezetés, ott nem kell leszállni, viszont a gyalogosok csak a gyalogos átkelőhelyen kelhetnek át. A KRESZ alaptézise, hogy úgy kell közlekedni, hogy másokat a közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzuk és ne is zavarjuk, itt is érvényes. Ez minden közlekedőre érvényes!

Ahol a gyalogátkelőhely mellett van átvezetés, ott nem kell leszállni

Fotó: Fehér Gábor

A Hosszúsétatér felől érkezve, a Sóstói temetőhöz átkelvén nem egyértelmű, a kerékpárosnak hol szabályos a továbbhaladása? Az érdekelne, a felfestés mentén haladhat-e tovább a kerékpáros, amennyiben az autós-forgalom engedi, vagy a (képen is látható) nem messze felfestett gyalog-átkelőhelyig el kell menni, és ott áttolni a kerékpárt?

- A Csikvári út – Hosszúsétatér kereszteződésében a forgalmi rend szabályozása egyértelmű. A kerékpárosra a kihelyezett „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla vonatkozik. A továbbhaladás – az egyéb szabályoknak megfelelően – az elsőbbség megadása után minden irányba lehetséges. A felfestés az úgynevezett „kerékpáros nyom”, amely a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelület. Ez a felfestés nem eredeztet elsőbbségi viszonyt, és nem is kötelező jellegű, hiszen azt jelöli, hogy ha ebben az irányban halad tovább, akkor további kerékpáros létesítményen (kerékpárút, kerékpársáv) tudja tovább folytatni az útját.

A (tábla jelezte) elsőbbség megadása után, át is tekerhetnek a biciklisek a felfestést mentén

Fotó: FMH

Olvasói levélből idézek: "A Tesco-tól nem lehet veszélytelenül eljutni a következő bevásárlóközpontig, sem gyalog, sem kerékpárral nem beszélve a Metróig" Erre tudnának-e javasolni biztonságos, szabályos alternatívákat, vagy erre csakis a nem létező járda és kerékpárút kiépítése nyújtana megoldást?

- A TESCO áruházból a fentekben részletezettek alapján a kerékárosnak az úttesten, jobbra tartva, és a közlekedési szabályok maximális betartásával lehet eljutni a következő üzletig, a város irányába viszont kiépítésre került a kerékpárút, ahol a biztonságos közlekedés biztosított.