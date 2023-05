Polgármesteri köszöntő:

Tisztelt ballagó Diákok!

Kedves Fiatalok!

Mór város önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntök minden végzős diákot!

Elérkezett a búcsúzás napja, búcsúzás mind iskolátoktól, társaitoktól, barátaitoktól, mind pedig a fiatalkori évektől. A búcsú általában fájdalmas, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a búcsú valami új kezdete is egyben. Mindenkire egy új, izgalmas és ismeretlen kezdet vár, vagy tanulmányaitok folytatásával, vagy a munka világába való belépésetekkel.

Kérlek Benneteket, hogy ne felejtsétek el, hogy Móron töltöttétek legszebb diákéveiteket, vigyétek magatokkal azt az örökséget, amit városunktól kaptatok! Ne feledjétek, honnan indultatok, és azt sem, hogy tanáraitok, családotok mennyi mindent tettek azért, hogy eljussatok céljaitok megvalósításáig.

Az érettségi vizsgákhoz sok sikert, jövőbeni céljaitok eléréséhez erőt és kitartást kívánok!

Bárhová is visz utatok, visszavárunk városunkba!

Ady Endre gondolataival búcsúzom:

„Bár zord a harc, megéri a világ,

Ha az ember az marad, ami volt.

Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

Fenyves Péter

polgármester

Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

11/B

Felső sor: Keresztény József (osztályfőnök 2020–2022), Farkasdi Bence, Schilhabel Nick Diemo, Sajkás Dominik, Szili Márk, Pongrácz Gábor (osztályfőnök 2022–2023)

Alsó sor: Törő Szabina, Balogh Dzsenifer, Skrabák Cintia, Horváth András

Hiányzók: Palkovics János, Boros Richárd

11/C

Felső sor: Molnár Bence, Jónás Tamás, Csaszni Máté Gábor, Mészáros Ádám, Csendes Dominik, Pongrácz Gábor (osztályfőnök)

Középső sor: Parragh Barnabás, Király Róbert Martin, Markó Márk, Koczor Szabolcs, Nyevrikel Ádám Ferenc

Alsó sor: Pintér Dániel, Kutnics Rosztiszláv, Babóthi Krisztofer, Susorányi Levente, Holczinger Antal, Faragó Martin

Hiányzók: Kohán Krisztián, Kohán Kristóf, Pintye Csaba Márton

12/A

Felső sor: Domonkos Róbert, Felker Tamás, Ihász László, Nagy István, Horváth Károly, Végh Gyula Kornél

Középső sor: Zsadányi Kitti Anett, Bíró Dzsenifer, Horváth Jázmin, Tóth Zoltán Róbert, Szántó Kristóf

Alsó sor: Szmerha Jázmin, Mézes Jusztina Dorina, Széll Rubina, Török Roxána, Fáczán Klaudia Magdolna

Hiányzók: Goór Levente, Jakab Alex, Lampert Mátyás, Brumbauer Ágnes (osztályfőnök)

13/NÉ

Felső sor: Lampert Zalán, Hrubi János, Czéh Csaba, Stolmár Ádám, Madar Patrik, Szabó Márk, Szücs Alex

Alsó sor: Vaskó Kíra, Sábitz Éva, Kalányos Dóra, Tekler Kinga, Horváth Ádám János

Hiányzók: Boros Richárd, Brumbauer Ágnes (osztályfőnök)

Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI

10. Számítógépes adatrögzítő és kerti munkás osztály

Felső sor: Horesta Roland Norbert, Mészáros Marcell, Marczer István, Horváth István, Horváth András (osztályfőnök)

Alsó sor: Lakner Patrícia Éva, Hauzer Máté, Horváth Viktória, Balogh Dóra

Móri Táncsics Mihály Gimnázium

12/AB

Felső sor: Krausz Balázs, Koronczai Gergő, Pachál Bence, Ruff Dávid, Fazekas Hunor, Vadkerty Szabolcs, Lascsik Barnabás, Dimovics István, Komáromi Patrik

Alatta: Wachtler Roland, Kaifisch Máté, Deák Edina, Milán Dóra, Kovács Helga, Fogarasi Dávid, Németh Levente

Alatta: Hege Lídia, Kenyeres Anna, Árvainé Gerstmár Szilvia (osztályfőnök), Nagy Vivien, Boros Patrik, Rózsa Ádám

Alsó sor: Pánczél Zalán Sándor, Nemes Dorina, Pintyi Anita Jolán, Debreceni Léna, Szántó Petra, Horváth Zoltán Aurél, Riez Borisz

Hiányzók: Harmati Vivien, Máriaföldi Edina

12/D

Felső sor: Horváth Réka, Hanka Viktória, Zilahi Anna Zita, Jakab Dzsenifer, Komendó Janka, Szolga Bálint, Kiss Vivien

Alatta: Ferenczi András Antal, Lisztmayer Hanna, Hézl Viktória, Lencsés Réka, Szabadi Anna, Kiss Henrietta

Alatta: Fráter Zsolt, Kovács Botond Manó, Pap Krisztina, Balogh Luca, Schmidt Dorina, Diós Fanni, Turpinszky Miklósné (osztályfőnök)

Alsó sor: Bognár Beatrix, Poscher Máté, Hartl Ádám, Szabó Anna, Kurcsi Vivien, Agárdi Anita, Balázs Amanda

Hiányzók: Vas János Andor, Gombás Péter