Kedden délután tettünk egy kis sétát: ekkor még nem üzemelt sem a Varkocs-szobornál, sem a Magyar Király Hotel előtt és a Jávor Ottó téren sem a szökőkút. Ha röviden kéne válaszolni a címben feltett kérdésre, miszerint mikor indulnak be ezek, akkor a válasz annyi, hogy ezen a héten gyakorlatilag az összes fehérvári szökőkutat, csobogót beüzemeli a Városgondnokság. Bozai István városgondnok azonban kérdésünkre részletesebben is elmondta, milyen sok teendő van annak érdekében, hogy aztán a nyáron jól és biztonságosan üzemeljenek ezek a vizes "berendezések". Kezdjük ott, hogy néhány éve, egy évtizede, a Fő utca és a belváros felújítása előtt nagyságrendekkel kevesebb szökőkút volt Fehérváron, ezek beindításával egy-két nap alatt végeztek a szakemberek. Jelenleg azonban már tizennyolc ilyen rendszer üzemel a város számos pontján. A legújabb például a III. Béla király térre került a tér felújítását követően, de viszonylag újnak számít az ugyancsak néhány éve elkészült Országzászló-téri vízfolyás is.

Az Országzászló-téri csobogó elindítása is hamarosan várható

Fotó: Házi Péter / FMH

De ott van például a Varkocs szobor vagy a Magyar Király Szálló előtti szökőkút is, amelynek üzembehelyezését mindig meg kell, hogy előzze egy alapos tisztítás, azzal, hogy végigporszívózzák és kitakarítják a burkolat alatti vízmedencét, ez ugyanis az eldobált cigarettacsikkek és más szemét miatt eltömődhetne. A műveletet évente többször is meg kell ismételni. A közösségi oldalon többen felvetették, hogy miért van még mindig lefedve, üzemen kívül a Jávor Ottó-téri szökőkút. Ezzel kapcsolatban a városgondnok elmondta, nem hibásodott meg a szökőkút, ezt is beüzemelik néhány napon belül. Éppúgy mint a Palotavárosban, a központi parkban működő kutat is.

A Jávor Ottó téren lévő szökőkút kedden még le volt fedve

Fotó: Házi Péter / FMH



Minden ilyen szerkezet esetében át kell vizsgálni a szivattyúkat, vízforgató rendszereket, s ez szökőkutanként egy-két napos munkát mindenképpen jelent. Egy azonban biztos: ezen a héten a tervek szerint minden vízi létesítmény elindul a járókelők, turisták örömére.