A lapunkat megkereső olvasó, igencsak elhűlt, amikor megkapta a Fejérvíztől a vízóracserére vonatkozó levelet. Eszerint több mint 50 ezer forintot kell fizetnie a lakásban lévő két vízórájának cseréjéért. Nem érti, mi ilyen drága ezeken a készülékeken. A kérdés és az okok tisztázása érdekében megkerestük a Fejérvíz Zrt-t, ahonnan részletes választ kaptunk. Az biztos: nem kötelező a Fejérvízzel lecseréltetni az órát, ám azt tudni kell, hogy idén mintegy 22 ezer darab mellékvízmérő hitelessége jár le csak Székesfehérváron.

A legelején fontos leszögezni, hogy a Mérésügyi Törvény alapján a bekötési és a mellékvízmérő hitelesítési ideje is 8 év. A törvény szerint az úgynevezett bekötési mérők cseréjét a szolgáltatónak, azaz a vízműnek, a mellékmérők cseréjét pedig (ezek vannak a lakásokban) a felhasználóknak kell állniuk. A cserét a lejárat évének december 31. napjáig kell végrehajtani. Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 64. § alapján a bekötési vízmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót, a mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót illeti meg.

A Fejérvíz ZRt. 2015. előtt a mellékvízmérő cserék költségét átvállalta a felhasználóktól, azonban 2015. után a befagyasztott víz-, és csatornadíjak díjak és a magas energiaárak miatt keletkezett forráshiányból kifolyólag ezt már nem tudja megtenni. Amint a Fejérvíz írta: Az előző években kalkulált díjak, sajnálatos módon, az inflációnak köszönhetően jelentősen emelkedtek. A díjkalkuláció tartalmazza a jelenleg rendelkezésre álló vízmérő díját, a jeladó díját, a kiszállási költséget, az adminisztrációs költséget, a plombálás költségét és a munkadíjat is. Hangsúlyozzuk, hogy a díj emelkedése nem a jeladó költsége miatt következett be, befolyásoló tényező a vízmérő, az anyag, a kiszállás, a munkadíj és az egyéb költségek emelkedése is. Társaságunk törekszik a díjkedvezmény nyújtására, a kényelemes jeladós rendszer megtartására és a felhasználók hatékony kiszolgálására, ezért tárgyalásokat kezdeményezett a lakóközösségekkel és lakásszövetkezetekkel, akik részére csoportos mérőcsere megrendelés eseté 6 % kedvezményt biztosít. A 2023-as évben több, mint 22 000 darab mellékvízmérő hitelessége jár le, melyek beszerzését a Fejérvíz ZRt. által indított közbeszerzési eljárás keretében intézi a szolgáltató. Társaságunk jogszabályi kötelezettsége a cseréről való értesítés. A csoportos cserét nem igénylő felhasználók a napokban kapják meg a csere értesítő leveleket.

Ha valaki a cserét a Fejérvíztől rendeli meg, a mérőcsere a befizetést követő nagyjából 90-120 napon belül valósul meg: a szolgáltató jeladós mérőket szerel fel. Bárki mástól is meg lehet rendelni a cserét, de ebben az esetben azt kéri a Fejérvíz, hogy még a csere elvégzése előtt a megküldött díjbekérővel együtt az illető keresse fel személyesen ügyfélszolgálataikat vagy az illetékes üzemmérnökséget a plomba le- és felszerelésének megrendelése miatt. A plombát ugyanis csak a szolgáltató szakembere szerelheti le, illetve teheti fel, a mellékvízmérők üzembe helyezését is kizárólag a Fejérvíz Zrt. munkatársai jelenlétében vagy a cég jóváhagyásával végezhetik. A plomba le és felszerelés díjköteles szolgáltatás, ennek-mérőszámtól és kiszállási darabszámtól függő- díjait az alábbi linken tekinthetik meg: https://www.fejerviz.hu/wp-content/uploads/2023/02/4.-sz.-melleklet_Dijjegyzek.pdf Vízmérőt a Fejérvíz csőboltjában is vásárolhat a felhasználó, továbbá az üzletszabályzat tartalmazza az elfogadott mellékvízmérők műszaki követelményeit.