„Hű, odasüssetek! Milyen termetes, büszke, bajszos vitéz virít azon a dombon! Csak nem az óriások sakkpartijának kellős közepébe csöppentünk? Nagyon különös érzésem támadt...mintha a látványától átragadna rám a bátorsága...és ki is kell húznom magam. Ti is érzitek? Miféle varázslat lehet ez?...” – így hüledezik a manó a Plukkido játékos applikációjában, amikor az M7-esen haladó autók, s a bennük utazó gyerekek megpillantják a pákozdi Miskahuszár szobrát. Persze a történet folytatódik, melynek célja, hogy felkeltse a kíváncsiságot a gyerekekben Miska szobra iránt. A GPS alapú játék nem csak szórakoztat, de megismerteti az érdekes látnivalókkal a gyerekeket, sőt mi több, a Miskahuszár felkeresésére csábít – árulta el a feol.hu-nak Görög István, a Honvédő Miskahuszár Alapítvány elnöke. Aki más terveket is sző az idei évre az Alapítvány életében:

- Készülünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára, és szeretnénk, hogy idén szeptember és 2024. október 6-a között minél nagyobb teret kapjon a szabadságharc huszárságának története, s azon belül a honvédő huszár történeteket és egyéni hőstetteket is megismerjék az érdeklődők – meséli az elnök, kiemelve, hogy az idei évben képzőművészeti pályázattal is készülnek, iskolai osztályokat szeretnének megszólítani vele, természetesen a Miskahuszár témakörében.

A Miskahuszár látogató központ létrehozásáért idén is pályáznak, ahogy azért is, hogy a Miskahuszár szobra környezetében bemutathassák az 1848-49-es forradalom és szabadságharc huszárjainak helytállását, vonzó példát adva a felnövekvő ifjúságnak.