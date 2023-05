Monumentális erejű égi zeneként hatott a karzatról elsőnek megszólaló mű. Ella István Liszt Ferenc díjas orgonaművész, akinek 1979–től öt éven át karmesterként meghatározó szerepe volt a Székesfehérvári Szimfonikus Zenekar sokirányú átalakulásának folyamatában, most orgonajátékával kísérte a kórust. A művet Szarka Andrea, a Primavera Kórus karnagya vezényelte. A koncert műsorát Börcsök Olivér, egykori „vasváris” ifjú színművész vezette.

Majd az énekművésszé lett tanítványok lebilincselő hangja töltötte be a templomot. Gábor Géza, az Operaház basszistája és Csapó József Johnny, egy csodálatos kontratenor hang birtokosa, mindketten a Vasvári Gimnáziumban, Horányi Ottilia fiúkórusában kezdték énekesi pályafutásukat. Hajdanán ők is közreműködtek – Kajafásként és Jézusként – Webber musicalje, a „Jézus Krisztus szupersztár” diákok által kezdeményezett, legendás iskolai előadásában. Gabrieli Kiss József „Otti néni” osztályába járt. Feleségével együtt nyolc éven keresztül egy izlandi falucskában tanították eredményesen a Kodály-módszert, ma ő Polgárdin a pezsgő zenei élet motorja. Az emlékesten művészi érzékenységgel előadott tenoráriáját az ARSO Zenekar kísérte a Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas Záborszky Kálmán vezényletével. A karmester az 1980-as években állt a fehérvári zenekar élén, és a kölcsönös, magasszintű művészi munka baráti kapcsolatot érlelt a koncertjein rendszeresen közreműködő Primavera Kórus karnagyával, Horányi Ottiliával.

A fellépő muzsikus szólisták szintén egykori tanítványok voltak. Dr. Lakatos János is a Vasvári Gimnázium ének-tagozatos osztályában tanult, ma mégis kardiológus szakorvosként gyógyít. A kiskorában kezdődő megbonthatatlan barátság a csellóval máig megmaradt. Egy amatőrök számára kiírt zenei verseny II. helyezettjeként a New York-i Carnegie Hallban is felléphetett. Horváth- Kisrómay Áhim már harmadikos móri kisdiákként elvarázsolta hegedűjátékával hallgatóságát. A fehérvári zeneiskolában nagyon kedvelte Otti néni jó hangulatú, humorral átszőtt szolfézs-zeneelmélet óráit. Később párhuzamosan járt a Teleki gimnáziumba és a salzburgi Zeneművészeti Egyetemre. Csodálatos hegedűjátékát, akárcsak az első versenyén, az édesanyja, Kisrómay Andrea zenetanár kísérte.

Az emlékkoncert barokktól induló zenei ívében Verdi: Otello című operájából Desdemona imáját Boross Csilla tolmácsolta megrendítő átéléssel. A fehérvári születésű, nemzetközi hírű, drámai szoprán operadíva Otti nénit kora gyermekkora óta ismerte, és vallja, hogy „ki ne ismerné, hiszen neve Fehérvár kóruséneklésének védjegyévé vált”.

Valóban, Horányi Ottilia egész munkásságával az ifjú nemzedékek minőségi zenei nevelését, és ezzel a jövőt szolgálta. Ennek tudatában kérte fel a Primavera Kórus Dobri Dániel ifjú zeneszerzőt, az ARSO kortárs zenei művészeti vezetőjét egy méltó kórusmű megalkotására az ő tiszteletére. Az emlékműsor zárószáma volt a „Lux aeterna – Horányi Ottilia emlékére” ősbemutatója. A nagylétszámú énekegyüttest a Prímavera Kórus és barátai – a régi kórustagok, sőt Lehrner Zsolt alpolgármester és az ugyancsak kedves tanítvány, Kneifel Imre vezette Alba Regia Vegyeskar – jelentették. A kórust és a zenekart Dobszay Péter Junior Prima-díjas karmester vezényelte.

Ebbe a műbe vésve Horányi Ottilia emléke mindörökre fennmarad.