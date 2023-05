Lakossági jelzések és kérések figyelembevételével, a temető kegyeleti jellegének megtartása érdekében megjavították a kerítést és egy új, impozáns főkaput építtetett be az önkormányzat.

-Képviselő-testületünk a temető nyitvatartását továbbra sem korlátozza, az hétköznap és hétvégén szabadon látogatható, emellett kulturált illemhelyet is kialakított, mely szintén szabadon használható. A gépjárművel történő behajtást viszont a más temetőkhöz hasonlóan a kapu bezárása miatt szabályozza a helyi rendelet, ugyanis több esetben előfordult, hogy a temetés ideje alatt gépjárművek zavarták meg a szertartást, továbbá az urnasírhelyek közvetlen környezetét használták parkolónak, mely tiszteletlen a gyászoló család és az elhunyt irányában. A harmadik és legnyomósabb indok a temetőbe való behajtás leszabályozásának, az, hogy a vadak ne jussanak be a síremlékek közé, továbbá a temetőben vállalkozási tevékenységet végzők ellenőrizhetősége is megvalósulhasson, ismertette a kialakult helyzetet Fidrich Tamásné, a nagyközség jegyzője.

Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy a kisajtót az áthaladást követően csukják be távozáskor csukják be maguk után és egyben minden autóst figyelmeztetnek, hogy a gépjárművel való behajtás kizárólag a halottszállító gépjárműnek, illetve a temetőben vállalkozási tevékenységet végzőknek lehetséges, de csak az engedélykérést követően. Amennyiben valaki súlyosan mozgássérült személyt kíván a temetőbe szállítani, úgy a temetőkapu kulcsát a polgármesteri hivatalból lehet elkérni, de csak hétköznap.