Finoman szólva is elég kellemetlen helyzetben talált rá az erdőmentő a bagolyfélék családjába tartozó madárra, aki szerencsére már jó kezekben van. Mint ahogy közösségi oldalán a központ is írja, a kuvik szó szerint marhatrágyába ragadt, innen kellett minél előbb kimenteni, amit az erdőmentő meg is tett, majd átadta a vadvédelmi központ gondozásába a madarat.

– A kis kuvik érdekes szituációból lett kimentve, konkrétan marhatrágya fogságába esett. Legyengült és el is pusztult volna, ha nem találják meg időben ezt a 200 gramm körüli baglyot – olvasható a madárról szóló bejegyzésnél, aki azóta már meg is kapta a megfelelő ellátást és hamarosan hazatérhet.