Azt, hogy mennyire várták ezt az egyre népszerűbb szüretelési lehetőséget a friss gyümölcsre és a boltinál olcsóbb lekvár-dzsemfőzési alapanyagra vágyók, bizonyítja, hogy a Borbás kert csiribpusztai ültetvényére meghirdetett vasárnapi szedd magadra alig egy óra alatt betelt a regisztrációs ív, így sokan lemaradtak a mostani, legelső szedési időpontról. Edit asszony, a családi gazdaság vezetője azonban minden jelentkezőt megnyugtatott, az eper érésétől függően, két-három alkalommal lesz még lehetőség szamócaszedésre a családi gazdaságban. Az ültetvény „kinyitásától”, reggel kilenc órától folyamatosan érkeztek az autók az ültetvény szélén kialakított parkolóba. A gyerkőcök azonnal felfedezték a színes családi szelfi falat, s miután alaposan szemügyre vették, „kipróbálták” a fotózáshoz kialakított részleteket, gyorsan hozzáláttak az eperszedéshez. Az első percekben persze nem maradhatott el a „minőségi ellenőrzés” a kóstolgatás, majd miután az aprónép meggyőződött róla, hogy finom, édes a gyümölcs már a kosárkákba, kis vödrökbe is jutott az illatos gyümölcsből. Az óvodás Hunor, aki a szüleivel Úrhidáról érkezett, lelkesen közölte, hogy szereti enni és szedni is az epret. Édesanyja, Dóra az újságírónak elmondta, a családjuk „törzsszedő” a Borbás kertben, a gyümölcsből lekvárt, turmixot készítenek. A Nagy család – a szülők és a három csemete, Janka, Bogi és a kis Miklós -, Pázmándról érkeztek az ültetvényre. A kicsik lelkesen szorgoskodtak, s Miklóska, aki gyorsan dugig pakolta a kis vödrét, szorgalmának jutalmául Edit asszonytól lemérés nélkül, ajándékba megkapta a leszedett gyümölcsöt. A sárkeresztesi Magdolna először vett részt szedd magadon, s nem fukarkodott a dicsérettel, Elismerően szólt a szervezettségről, a rendről, a körülményekről és az akció bonyolítását végzők, - Edit asszony és a Borbás „gyerekek”, Boglárka, Pálma és Áron - segítőkészségéről. A szedd magadra érkezők többsége egyébként már „törzsvendég” a Borbás kertben. Az ő figyelmüket nem is kellett felhívni a program „illemtanára”. S, hogy mit illik, illetve nem illik tenni gyümölcsszedés közben? Illik vigyázni a gyümölcsökre és a növényekre, s nem illik átnyúlni a szomszédos epersoron szorgoskodók „parcellájába”, s levadászni előlük a legszebb gyümölcsszemeket.

Nagy Gábor és családja Pázmándról érkezett az eperszedésre. A gyerekek szinte rendhagyó gyereknapi programként élték meg a gyümölcsszüretet

Fotó: Borbély Béla

Az epertermesztés egyébként kemény munka, ami már a szüret előtti év júliusában a palántázással kezdődik, majd az úgynevezett levelezéssel, a kacsozással, s a folyamatos tápoldatozással folytatódik. Ahogy Edit asszony mondja, a szamócát folyamatosan „etetni kell”. Az epertermesztés az egyik leg kézimunka igényesebb művelet, s szinte már lehetetlen idénymunkásokat találni rá. A Borbás családi gazdaságnál azonban állandó dolgozók végzik ezt a munkát is, akárcsak a gyümölcstermesztés és feldolgozás egyéb tennivalóit. Az epret háromféle művelési módszerrel termesztik a gazdaságban: fólia alatt, síkfóliás – bakhátas, illetve szántóföldi, szabadföldi műveléssel. A termesztők, s a vásárlók véleménye szerint a legfinomabb gyümölcs az utóbbi – szabadföldi - termesztési módszerrel érik be. Összesen három hektárt művelnek a gazdaságban így, kizárólag szedd magad céljára. A vasárnapi akció keretében az ezzel a módszerrel művelt terület felén, másfél hektáron, 40 ezer tőről szüretelhették az epret a vásárlók. A szabadföldi termesztés helyét egyébként háromévente megújítják, újra palántázzák. A fajták kiválasztásánál maximálisan figyelembe veszik a vevők igényeit, s az újak mellett a régi, jól bevált fajtákat - például az illatos, befőzésre kiváló ananászepret – telepítik.