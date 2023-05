Megható ünnepség keretében vettek búcsút végzős diákjaiktól a Mezőföld szívében. Színes műsorral, énekszóval engedték útjukra az érettségi előtt álló fiatalokat. Novák Kovács Zsolt igazgató életre szóló iránymutatásokat tett be a ballagók tarisznyájába.

– Ami mindenkinek ünnep, az nektek búcsú. Búcsú a diákévektől, de picit búcsú az ifjúságtól is. Lehet, hogy már nagyon vártátok ezt a napot, s azt, hogy az érettségi által végre felnőttek legyetek. De az is lehet, hogy most szorongás van bennetek, s kicsit tartotok a jövőtől, hiszen elhagyjátok a biztonságos fészket, a középiskolát – kezdte ünnepi beszédét az intézmény vezetője. Hozzátette azt is a végzősöknek, hogy soha ne feledjék el honnan indultak, s azt sem, hogy ide bármikor visszatérhetnek, hiszen már örökre petőfisek maradnak! Beszédét Arany János szavaival zárta: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben."

A ballagáson a szülők és a diákok mellett részt vett még Szilágyiné Németh Sarolta, a Tankerület igazgatónője, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Simon János, a járási hivatal vezetője és Sükösd Tamás polgármester is.

Az ünnepség végén iskolai hagyományoknak megfelelően a végzősök elvonultak a Petőfi-szoborhoz, ahol elhelyeztek egy-egy szál virágot. Ezután az osztályfőnökeik elkísérték őket a bejáratig, és Novák Kovács Zsolt igazgató úr jelképesen becsukta utánuk a kaput.