De nemcsak a kerítés lebontásán háborodtak fel, elsősorban az ott élők, hanem azon is, hogy több fát is kivágtak, amelyek a kerítés közelében voltak. Még áprilisban, a kerítés lebontása után megkerestük a Városgondnokságtól Bozai István, aki elmondta, hogy a kerítés balesetveszélyes volt és az oszlopai is elkezdtek dőlni. A fák kapcsán pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem voltak egészségesek és egy részük belenőtt a kerítésbe, így azoknak is mennie kellett.

Most egy hónappal később felmerült, hogy vajon az a végleges állapot-e, amit most láthatnak az arra járók és az ott élők? Így ismét felvettük a kapcsolatot a Városgondnokság vezetőjével, aki megerősítette, hogy a kerítés aljazata, téglasora marad, ahhoz már nem nyúlnak. Azt is elmondta továbbá, hogy a zöldebb és esztétikusabb megjelenés érdekében már a babérmeggy telepítést is elvégezték a városgondnokság munkatársai.

Ebből a szempontból tehát végleges verziónak mondható a mostani állapot, de az ott található járdaszakaszt még szeretnék felújítani, amit a kivágott fák gyökérzete is itt-ott megrongált. Ehhez viszont anyagi támogatás kell, így még zajlanak az egyeztetések, hogy mikor tud erre sor kerülni.