Mint ismeretes április 30-án egyesült az MKB Bank és a Takarékbank, az egyesült bank május 1-től MBH Bank néven folytatja működését. Ez a hazai banktörténelem legnagyobb pénzintézeti fúziója. Kedden az MBH Bank átadta Miskolcon az első, teljes körűen megújított fiókját, amely nemcsak az új arculati elemeket viseli magán, hanem teljes kialakítása a változó hazai ügyféligényeket tükrözi.

Bicskén a Kossuth tér 7. szám alatt kapott helyet a (régi) új fiók, hiszen a Budapest Bank korábbi helyén nyílt meg, természetesen a miskolcihoz hasonlóan, már az új arculati elemekkel megújulva.

- Kifejezetten fontos kormányzati célkitűzés volt az, hogy a hazai bankszektorban növekedjen a magyar tulajdonú pénzintézetek aránya. Azt hiszem mindannyian nagy örömmel nyugtázzuk azt, hogy ebben az évben, május 2-ra lezárult a hazai pénzintézeti szektor eddigi legnagyobb többlépcsős bankfúziója és az MBH Bank megjelenésével létrejött Magyarország második legnagyobb, de tisztán magyar tulajdonú pénzintézete - kezdte beszédét Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a szerdai bankfiókavatón, hangsúlyozva, ez már önmagában is óriási eredmény, európai mércével mérve is egyedülálló siker.

Fotó: DOME LASZLO BALAZS

- Az MBH Bank azt ígéri nekünk, hogy stabil alapokra építve, digitális, piacvezető bankot épít. Egy olyan bankot, amely hatékonyan tudja támogatni a hazai gazdaságot, a hazai embereket. Teszi majd ezt többek között azzal, hogy vonzóbb termékeket kínál számunkra és ezzel erősebb versenyt diktál a hazai piacon - fogalmazott a képviselő, kifejtve, miért nevezhető szimbolikusnak az MBH bankfiók létrejötte.

- Jó, ha van egy bankfiók, ahova be tudunk menni és XXI. századi körülmények között tudjuk megbeszélni az aktuális ügyeinket a kedves ügyintézőkkel, akik készséggel állnak rendelkezésünkre még akkor is, ha esetleg butaságokat kérdezünk. Mert pénzügyei ugye mindenkinek vannak, de a pénzügyi, főleg a banki ismereteink jellemzően hiányosak. Azt kívánom, hogy a bicskei és környékbeli emberek, vállalkozások profitálhassanak abból, hogy egy modern, minden igényt kielégítő bankunk van. Egy olyan bank, amely már most is kétmillió ügyfelet szolgál ki, és magyar hátterénél és kiterjedt fiókhálózatánál fogva jól ismeri a hazai ügyféligényeket. Azaz jól ismer minket - tette hozzá Tessely Zoltán, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a legelső miskolci bankfiók-avató után Pannónia Szívében került sor a következőre. Gárdony pedig felkészül - tudtuk meg, ahol csütörtökön lesz az átadó.

Fotó: DOME LASZLO BALAZS

A standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, Ginzer Ildikó beszédében elmondta: - A személyes kapcsolatok fontossága biztosan velünk marad. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az MBH bankcsoport fiókhálózatára kiemelt figyelmet fordítunk, s valamennyi fiók esetében átfogó felújítási programba kezdünk, ami jól tükrözi a megváltozott funkcionalitást, amit egy bankfióknak be kell tölteni. Azt a szakértői, tanácsadói feladatot, amire ügyfeleink számítanak, hiszen van igény ezekre a kapcsolatokra, szakértői tudásra, a digitalizáció fontossága mellett. Mint rámutatott, nagyságrendileg négyezer ügyfelet szolgál ki ez a bankfiók.

Bálint Istvánné polgármester arról beszélt, fontos, hogy a településen legyen egy ilyen jól prosperáló magyar bank, hiszen ez mindig versenyt és fejlődést jelent. Elmondta, már 2019 június elseje óta állt kapcsolatban az önkormányzat a Takarékbankkal, s az összeolvadás után is elmondható: szeretnék ezt a jó együttműködést fenntartani.