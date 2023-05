Egyik keddi cikkünkben már megírtuk, hogy az első, hétfői utcafórum igen sikeres volt, 60-70 érintett lakó is ellátogatott a megbeszélt helyszínre, a Bodrogi és a Sió utca találkozásához, hogy közösen megvitassák milyen lehetőségeik vannak. Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy élhetőbbé váljon a környék és ne legyen akkora forgalom az áthaladó autósok miatt, hiszen kiderült a mostani megoldás, a behajtást tiltó táblák nem bizonyulnak elégnek. A hétfői utcafórumon a sok ötlet ellenére a legtöbben a virágládák kihelyezését tartották a legegyszerűbben kivitelezhetően és ezzel az önkormányzati képviselő is egyetértett, mint mondta ezek kihelyezésére várhatóan augusztus elején kerül sor, talán még előbb is.

Most, hogy lezajlott a másik két utcafórum is, melyre a Gaja, Kertész utca, valamint a Kertész köz lakóit várta, ismét megkerestük és elmondta, e kettőt is eredményesnek találta. A három fórumon közel 150 érintett lakos vett részt és megegyeztek az egységes megoldásban, azaz, hogy négy ponton fizikai lezárás lesz a kihelyezett virágládák által.