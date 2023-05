Ahogy megírtuk, a Denso támogatásával épül látványos újdonság, üde színfolt a Csónakázó-tó szívében. A japánkertről április idusán írtuk, hogy már megkezdődtek a különféle földmunkák, s a japánkertet beharangozó sajtótájékoztatón azt is megtudtuk, május végére prognosztizálják a japánkert megszületését.

Ez, a mostani "rálátásunk" szerint reális forgatókönyv, már igen látványos fejlődést mutat távolról is a kert. Azért csak messziről, mert jelenleg építési területté nyilvánították a területet, s illetéktelenek még nem léphetnek be. Így csak a túlpartról kukucskálhatunk, s láthatjuk például az ott helyet kapó piros, úgynevezett japán torii kaput is. Ez japán ismert jelképe, mely minden Shinto szentély bejáratánál, illetve a belsejében megtalálható.

Fotó: Fehér Gábor

Az említett eseményen elhangzott az is, saját költségén építi a Denso Gyártó Magyarország Kft., és öt évre vállalta a kert gondozását, fenntartását is. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk: "– Vállalatunk tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy hozzuk kicsit közelebb a japán kultúrát a városhoz, a fehérvári emberekhez. A japánkerttel egyúttal szeretnénk saját kollégáinknak és a fehérváriaknak is maradandó emléket adni – mondta Szincsák Attila, a cég alelnöke, aki azt is elárulta, hogy a kertet díszítő növényeket egyenesen Japánból szerzik be."

Kíváncsian várjuk a végeredményt.