Aknafedeleket jelző táblák miatt nehéz és harmincas táblákkal lassított a haladás Móron a Dózsa utcában, ezért megkérdeztük a munkálatok állásáról a polgármestert.

-Valójában ez egy technológiai lépés, ami most zajlik. Az látható, hogy az alsó réteget behúzták és nálunk az útépítésben ez úgy van, hogy egy meglévő burkolat esetében először egy kiegyenlítő réteg kerül fel, ami egységes felületté teszi a burkolat egyenetlenségeit, esetleges oldalesését, vagyis mindent. Ezt technológiailag nem lehet másképp megcsinálni, csak úgy, hogy az akna helyeket megjelölték, vagyis egy lapát aszfaltot kivettek, hogy tudják, hol kell őket keresni, ha felemelik az aknafedelek a kopóréteg szintjére, akkor a végleges burkolat felhordásakor az aszfaltterítő, vagyis a Finisher már tudja kezelni azt, hogy szinten maradjon az aknafedél, magyarázta az útépítés minden titkát ismerő Fenyves Péter.

A polgármestertől tudjuk, hogy azért nem lehet már a kiegyenlítő rétegnél kiegyenlíteni az aknák szintjét, mert ott változó vastagságú az aszfalt, különösen a széleken és azt is még tömörítik, úgy hozzávetőlegesen 10 százalékot, így egy menetben soha nem lehet a fedeleket rendes szintre rakni, mert vagy gödrös lesz, vagy púpos. A kopóréteg már konstans 4 cm és ott már nincs tömörítési probléma, így a végén minden a helyére kerül.

Egy ideje már nem történt semmilyen munka a kritikus szakaszon, ezért megkérdeztük, hogy miért állt a munka, és hogy a pékség előtti részen, valamint a síneknél miért nem tűntetik el végre a tengelytörő módon felmart szakaszokat?

A vasúti átkelőnél szinte nullára kell lassítani, hogy ne tegye tönkre a felmart aszfalt éle se a kocsit, se az abroncsokat

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

- A kivitelező benne van a határidőben, így beoszthatja, hogy mikor dolgozik ezen az úton. Valószínű, hogy a kivitelező más munkán dolgozik, és amikor a fehér munkával végeznek, vagyis például megemelik az aknákat, akkor visszajön a géplánc és egyben lehúzza az aszfaltot. A Dózsa utca tetején azért nem húzták be, mert csatlakozni kell a meglévő burkolathoz. Ezeket a részeket felmarták es mivel a pékségnél is, és a vízműnél is van egy dobató, ami a régi burkolathoz való csatlakozást jelenti és utána csak kopóréteggel jön a csatlakozás és nem kiegyenlítő réteggel. És igen, a vasútnál sajnos nagyon durván van felmarva az aszfalt, és ezt jeleztem a Magyar Közútnak, hogy tegyenek egy fóliát és képezzenek ott egy vállat, hogy ekkorát ne üssön az út, de sajnos ez még mindig nem készült el, mondta el Fenyves Péter polgármester.