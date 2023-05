Ahogy minden érintett hazai településen, amelyen a mezőny a több napos verseny során áthalad, Zámolyon is Giro-lázban égett mindenki, teljes díszbe öltöztették a Kossuth utcát. A dekoráció olyan jól sikerült, hogy Zámoly elnyerte a legjobb településdekoráció címet is. Üröm volt ugyan az örömben, hogy a település elejéről és végéről, ahogy azt mi is megírtuk tavaly, a verseny után néhány nappal ellopták a Giro-s ponyvákat. A tolvajok sajnos azóta sincsenek meg. Arról is beszámoltunk, hogy a faluban a Giro után Cavendish-megállóra keresztelték át a fentebb már említett buszmegállót, amelyet azóta is sok kerékpáros keres fel.

Az egyik Giros ponyva, amit meglovasítottak a verseny után

Fotó: Zámolyi Önkormányzat

A héten szombaton, a Zámolyon is áthaladó verseny egy éves évfordulóján, közös „bicózásra” hívnak kicsiket és nagyokat. A táv éppen csak akkora, hogy a gyerekek is végig tudják tekerni. A „Tour de Zámoly” mezőnye május 6-án 14 órakor a polgármesteri hivatal parkolójából indul. Ugyancsak szombaton adják át azt a Csoóri Sándor Művelődési Ház előtt létesített kis kerékpárjavító állomást, amelyet pumpával és olyan szerszámokkal szereltek fel, amelyek szükségesek lehetnek az út szélén is elvégezhető, gyors javításokhoz.

Kapcsolódó jó hírt, hogy a hazai kerékpárútfejlesztés 2028-ban induló második ütemébe bekerült Zámoly is. A Fejér vármegye kerékpárforgalmi főhálózati tervében a térségi kerékpárútvonalak között szerepel a Bakonycsernye - Balinka - Bodajk - Söréd - Csákberény - Zámoly - Csákvár - Vértesboglár - Bodmér – Felcsút útvonal kiépítése is.