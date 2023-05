Gáli Máté történész 2022-ben, az Mcc Press kiadásában megjelent Próbára tett nemzet című kötete, alapvetően olyan témákat ölel fel hazánk történelmének 1867 és 1945 közötti időszakából, – a kiegyezéstől a második világháborúig – amelyek rendkívüli mértékben határozták meg a történelmi Magyarország sorsát. Ide sorolandó a nemzetiségi kérdés, Trianon és revíziójának az ügye. Az írás ezek mellett foglalkozik a numerus clausus-szal, illetve annak módosításának a történetével is.

A könyv a történész írásai mellett tartalmaz egy tanulmányt is, ami az elmúlt évszázad különböző magyar értelmiségieinek, a trianoni trauma meghaladására adott válaszait taglalja.

A kötet rendkívül sokszínűen foglalja össze 15 írásban a kiegyezés és a második világháborúig közötti időszakot, ami nem mellesleg a történész kutató szakterülete. Előadásában is azokból a tanulmányokból szemezgetett az író, ami leginkább Trianonhoz kapcsolódnak, a nemzetiségi kérdéshez, a numerus clausus-hoz, és hogy a határok hogyan alakultak ki 1918-1920 folyamán. Felvetődött a kérdés is, hogy milyen volt Magyarország revíziós politikája és hogyan álltak maguk a nagyhatalmak a magyar revíziós törekvésekhez, amelyek aztán 1938 és 1941 között, négy lépcsőben – részlegesen ugyan – de megvalósultak. Egy bizonyos, a Trianoni békeszerződés hatásait és veszteségeit, a mai napig érezzük.