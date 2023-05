Nem kellett az elmúlt hetekben öntözni a rózsákat, megtette azt helyettünk az égbolt, s már látható az eredménye: nem csak a fű növekedik gyorsan - amit sokan rendre észrevételeznek is - hanem a különféle dísznövények is, például a városszerte pompázó rózsabokrok is. Látjuk a lakótelepeken, a Rózsaligetben, az utak mentén, sőt elhagyatott, titkos kertekben, udvarokban is megpillantottuk, ahol emberi kéz nem ért hozzájuk.

A Szedreskerti lakónegyed rózsái tavasszal sem okoznak csalódást az arra járóknak - az ott lakók törődését hálálják meg

Fotó: HBL

Vannak kiskertek, miket a lakók, más helyeket a városgondnokság gondoz. Találkoztunk sajnos olyan egyedekkel is, miket megtámadták a tetvek, s barnásra színezték a levelüket: a beteg részek elsárgultak, vagy elszáradtak. Permetezéssel, sőt "manuális" dörzsöléssel is hatásosan vehetjük fel a harcot a kártevők ellen, ez persze az "ipari" nagyságú rózsaültetvények esetében nem működhet.

Több bokor kavicságyban virágzik a Szedreskerti "sétányon" Fotó: HBL

Több bokor kavicságyban virágzik, itt bőségesen éri őket napfény is. A képen látható betonnal keretezett részt a városgondnokság gondozza, a kiskertek pompája pedig az ott lakók keze munkáját, gondos odafigyelését, törődését dicséri - tudtuk meg a helyszínen.