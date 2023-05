Fellépett a két nap alatt a bicskei Pannoniada gyermekkórus, Laposa Julcsi és együttese, a bicskei Mayer Orsolya néptáncsoportja, a Kassai Lovasíjászok. A Danubius vonósnégyes minikoncertet adott, esti táncházat tartott a Kákics népzenei együttes. Szokolay Dongó Balázs festményeit állították ki, a Kubinyi Rustico koncert bravúros népzenészei és Kubinyi Júlia énekes különleges élmént jelentettek. Baráth Gábor interaktív előadása a mohácsi busójárás hagyományairól szólt, s magával hozott néhány eredeti busómaszkot. Természetesen a sajtos-szakmai program sem maradhatott el, a Hangistálló egyébiránt a Völgy-Vidék Sajtút egyik állomása is. A rendezvény támogatója volt az önkormányzatok mellett az Agrárminisztérium és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH). Szakmai előadást hallhattak a szakemberek az emeleti traktusban, míg alant, kint és bent folyt a mulatság. Szombaton délután hirtelen érkezett zápor kergette be a Hangistálló tágas termébe a vendégeket, ám később és másnap is a májusi napsütés borította el a varázslatos természeti környezetben megbúvó rusztikus épületet.

Fotó: Zsohár Melinda