Két felvonásban zajlott az aláírási procedúra csütörtökön délelőtt Székesfehérváron. A MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred dísztermében elsőként a Hoczek László József főigazgató vezette Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum és az irányítása alá tartozó Entz Ferencz Mezőgazdasági Technikum igazgatója, Stossek Balázs Mátyás írta alá a dokumentumokat Csányi Henrik alezredessel, a MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred megbízott ezredparancsnokával közösen.

Így lett az Enzt Ferenc a 132. a honvédséggel szerződést kötött iskolák sorában. Kicsivel később megismétlődött a folyamat. Ott a 133. helyen felvett Váci Mihály Technikum igazgatója, Némethné Erki Tímea és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja, Kulcsár Szilvia ültek asztalhoz, hogy a honvédséggel kötött együttműködési megállapodást szerződésben rögzítsék.

Az együttműködéssel kapcsolatban a minisztérium képviselője is mondott pár szót.

-A szerződés megkötésének pillanatában válik hivatalosan is a Honvéd Kadét Program partneriskolájának. Ehhez egy tanúsítvány is kell, amit mi el is készítettünk. Ez a tanúsítvány a Honvéd Kadét Programban közösen végzett lelkiismeretes munkát szimbolizálja, illetve azt az együtt megvalósított tevékenységet, melynek eredményeként az iskola kadétjai a hazájukat szerető, felelősségteljes állampolgárokká válnak. A diákok számára ez annyit fog jelenteni, hogy érdekes, izgalmas, vonzó programokon fognak részt venni. Megismerik a Magyar Honvédséget, és ha megkedvelik, akkor lehet, hogy ezt a pályát fogják választani. Ha nem, akkor sincs gond, mert abban az esetben a honvédelem ügyében felelősségteljesen gondolkodó állampolgárok lesznek, mondta a Kis Ákos, a HM Honvédelmi Nevelési Főosztály Köznevelési és Ifjúságstratégiai Osztályának vezetője.