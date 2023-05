Még a közönség is énekesekből állt a Fejér megyei Honvéd nyugállományúak székesfehérvári klubjának jubileumi kórustalálkozóján, melynek fővédnöke Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, védnöke Cser-Palkovics András, a megyeszékhely polgármestere volt.

-Ez a magyar nóta és magyar katonadal bemutató 15 éve, 2008-ban indult el. Ez lenne tehát a 16. alkalom, csak a covid keresztülhúzta a számításainkat, így idén tartjuk a jubileumot. Elsődleges célunk ezzel a rendezvénnyel az volt, hogy a katonanótákat katonadalokat megőrizzük, népszerűsítsük és természetesen, hogy továbbadjuk a fiataloknak. A másik, legalább ilyen fontos célunk pedig az, hogy a hozzánk hasonló, honvédséghez kötődő szervezeteket ezáltal is összefogjuk. Azokat a helyeket, ahol kórusok működnek felkeressük, és azokat meghívjuk, mondta Vadon Gábor nyugállományú ezredes, a Fejér megyei Honvéd nyugállományúak székesfehérvári klubjának elnöke.

Fotó: Klein Anna

Nem országos rendezvényt tartottak, csupán régiósnak tekinthető, de így is megtelt a terem, hiszen elfogadták a meghívást olyan helyekről, mint például Szombathely, Győr, Budapest vagy éppen Szentendre. Minden évben május környékén tartják a kórustalálkozót, néha 7-8, de van, hogy 10-12 kórus részvételével.

Feltettük a kérdést, hogy mennyire ismerik a fiatalok a katonanótákat, dalokat és hogy jönnek-e, érdeklődnek-e?

-Egyrészt jönnek is ide a fiatalok, másrészt meg mi is elmegyünk a fiatalokhoz. Van egy nemrégiben alakult formáció, a Nőszirom vegyeskar. Az Egyedné Fodor Katalin vezette 2005-ban alakult formáció jelenleg 16 főt számlál és velük jártunk már óvodásoknál, iskolásoknál, de minden évben ott vagyunk a Honvéd Hagyományőrző Egyesület által szervezett nyári táborokban. Ezeken a fórumokon nem csak a katonadalokat adunk elő, hanem beszélünk is a katonadalok történetéről, kialakulásáról, és tapasztalataink szerint a gyerek, a fiatalok fogékonyak ezekre, kedvelik a katonanótákat, felelte Vadon Gábor.

Fotó: Klein Anna

Minden évben tematikusan rendezik meg a kórustalálkozót, mindig az adott év eseményeihez, évfordulóihoz igazítva. Ez alkalommal a Magyar Honvédség 175. évfordulója és Petőfi Sándor 200 éves évfordulója adta az apropóját a rendezvénynek, de akár egészen a középkorig visszanyúlnak, ha úgy van, így például Buda várának dicsőséges visszavétele is volt már az egész napos éneklés középpontjában. A hogy a tematikát adó események változnak, úgy a dalok és nóták is, hiszen a kórusok számára óriási a merítés lehetősége. A 14. századtól napjainkig széles a repertoár, ám a 2023-as évben az 1848-49 es szabadságharc és forradalom dalai, illetve az első és a második világháború katonadalai csendültek fel, néha buzdítón, néha keserves szomorúsággal és honvággyal telve. Az első dalt, A huszár gyerek szereti a táncot címűt közösen énekelte valamennyi résztvevő.

A tartalmas nap végén minden fellépő kórus emléklapot és egy kerámia emléktárgyat kapott emlékül és köszönetképpen, hogy elfogadták a meghívást és segítettek a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja céljainak elérésében.