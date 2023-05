A VI. Székesfehérvári Székely Bállal kapcsolatban már portálunkon is olvashattak információkat. A szervezők tájékoztatása alapján pedig mostanra az is véglegessé vált, hova érkezik segítség a mulatva jótékonykodó bálozóktól. Az est kapcsán két jótékonysági célt tűztek ki a szervezők. Ezek közül az egyik Csíkmadaras egyik álmának megvalósítása, a VI. Székesfehérvári Székely Bál a település általános iskolájának hőn áhított székelykapujának megvalósítását segíti.

A bál történetében 2017 óta hagyomány, hogy Székelyföld mellett más határon túli területeket is támogatnak. A szervezők meglátása szerint idén erre Kárpátalján van a legnagyobb szükség, így döntésük alapján a Mezővári – BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezetet is segítik. „A település és környékének gyermekei számára tartanak többek között kézműves foglalkozásokat, népzenei és néptánc oktatásokat. Nagyrészt helyi, mintegy másfélszáz gyermeket támogatnak, de esetenként további 6-7 településről fogadják a gyermekeket. Sok gyermek az édesapja nélkül él a háború miatt, ezért a BorzsaVári tevékenységével, a hagyományok továbbadásával felbecsülhetetlen értékű munkát végez a magyar megmaradásért” – írták az esemény közösségi oldalán.