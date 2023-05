- A Magyar Posta Zrt. minden 1500 fő alatti település esetében az ügyfélszám függvényében döntött arról, fenntartja-e a szolgáltatását a továbbiakban. Kiderült, Gánton kisforgalmú a posta, ezért felajánlották az önkormányzatnak, vegye át a szolgáltatást, vagy, a továbbiakban csak mobilpostai szolgáltatást biztosítanak a faluban – mondta kérdésünkre Krausz János, polgármester.

A hasonló cipőben járó érintett települések önkormányzatai nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis a postai szolgáltatás ellátásához szükséges eszközöket és embereket is nekik kellene biztosítaniuk a továbbiakban, a Magyar Posta ugynais mindent elvisz a bezárásra ítélt postahivatalokból. A gánti önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy ezeket a feltételeket vállalni tudja, ráadásul az épület is, amiben a posta eddig működött, erősen felújításra szorulna. Ezért döntöttek úgy, hogy a mobilposta szolgáltatást kérik a továbbiakban. A polgármester szerint Gánt nem volt igazi döntéshelyzetben, kényszer szülte hát ezt a megoldást.

A gánti posta június 1-jével zár be. A mobilposta ezt követően hétfőtől péntekig, minden munkanap 13 és14 óra közötti időszakban tartózkodik majd Gánton. Először a polgármesteri hivatal udvarán tölt 10 percet, majd onnan indulva bejárja az egész falut. A körjárat során érinti a külső településrészeket is, így betér Vérteskozmára, Kőhányásra és Bányatelepre is. A levelek kézbesítése ennek köszönhetően továbbra is házhoz megy, illetve akinek eddig úgynevezett támpontos postaládája volt, az ezután is oda kapja a küldeményeit.

- A helyszínre és az időpontokra tettem módosító javaslatokat, ezeket figyelembe vették. A magam részéről azt gondolom, a lakosok nem járnak rosszabbul a mobilpostával, hiszen ebben a formában gyakorlatilag minden szolgáltatás házhoz megy majd. Szerintem sokan azért ódzkodnak tőle, mert egy eddig ismeretlen, újfajta szolgáltatási módról van szó – zárta a polgármester.

Krausz János azt is megerősítette, hogy a Magyar Posta Zrt. szórólap formájában mindenkinek a postaládájába bedobja a mobilposta működésével kapcsolatos tudnivalókat, de plakát kihelyezésével is tájékoztatja a lakosságot.