Hetvenéves lett az 1953-ban megnyílt fülei óvoda. A hét évtized alatt sok óvónéni, dadusnéni szorgoskodott a fülei gyerekek körül. 1958-ban egy pedagógus házaspár is letelepedett a faluban. Nagy József és felesége, akik azonnal megkezdték munkájukat a faluban. Józsi bácsi az iskola igazgatójaként, Erzsi néni pedig az óvodában, aki majd kilencven évesen is részt vett az óvoda 70 éves születésnapján. A jeles napon “első óvodásai” köszöntötték volt óvónénijüket, virágcsokorral és hálás szavakkal a sok versért, mondókáért és legfőképpen a kedvességért, amit az óvodai évek alatt kaptak tőle. Erzsi néni elárulta, titokban már eljött az óvoda épületéhez, nem is egyszer. Az ünnepi nap meglepetés volt számára. Azt mondta, nem akarta elhinni, hogy itt lesz, mert neki nem árulták el, hogy a régi, imádott óvodájába jön. Visszaemlékezésében még az udvaron ültetett fákat és virágokat is felsorolta. A szülőket, akik sosem voltak restek segíteni az óvoda körül, ha arra szükség volt. Erzsi néni felidézett egy szülői értekezletet, ami azért maradt meg emlékezetében, mert ezen az alkalmon csak édesapák jelentek meg. Az eset a mai napig annyira lenyűgözte az egykori óvónénit, hogy még most is megtapsolta az apukákat. Azért félig humorosan hozzátette: a mostani fiatal apukák pedig gondoskodjanak arról, hogy az elkövetkező években is tele legyen az óvoda gyerekekkel!