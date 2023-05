A hétvégén mutatják be Budapesten az Ikarus gyár egyik felújított, kedves kis midibuszát, az Ikarus 211-est. Ez a típus üzemképes állapotban ma már nagyon ritka, pláne eredeti állapotban, pedig annak idején 4500 darab készült belőle a székesfehérvári Ikarus-gyárban. Ez a busz a hetvenes évek közepén gurult ki a fehérvári gyárból, akkor, amikor a nagypapám is ott dolgozott. Gyermekként magam pedig az Ikarus maroshegyi atlétikai pályáján sportoltam, ahová természetesen Ikarus busszal vittek minket naponta. A pálya ma már nem létezik, helyén bevásárlóközpont áll, de az emlékképeim összekötik, hosszú, egybefüggő láncokká építik össze mindazt, amit az Ikarus jelentett és jelent ma is a fehérváriaknak.