Ötödik gépkocsimat nyűvöm. Voltak újonnan vásárolt és használt autóim, kisebbek és nagyobbak, „fapadosak” és extrákkal felszereltek, de sosem volt két egyforma márkájú, sőt egyforma színű sem. Mindegyiket nagyon szerettem, és amikor eladásra kerültek, mindegyiket megsirattam, az aktuális vevőjelöltben pedig azt is figyeltem, vajon gondos gazdája lesz-e az én kisautómnak. Egyik kocsit sem láttam többet. A minap aztán a Piac térnél haladtam, amikor a külső sávban felbukkant egy ismerős rendszám. A kocsira nézve fülig szaladt a szám! Az előző autóm, a piros Citroen C3-as „hasított” mellettem! Szépen, egyben, karcolás nélkül és ha emlékeim nem csalnak, ugyanazzal a női tulajdonossal, akinek eladtam hét évvel ezelőtt. Ahogy az angolok mondanák: it made my day. Feldobta a napomat!