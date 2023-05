Csak a nappal kelő madarak és békák követik, merre tartok. A pöndörödő fűszálak mutatják az utat, mégis érzem, nem vagyok egyedül. Hárman futnak mellettem e korai órán. Harminc éve társaim. Már csak én látom, hallom őket, de jönnek, ott vannak, hűségesen, beleégve örökre az életembe. Már nem kell sétáltatni őket, nem kell aggódni a mérgezett falatkáktól, kullancstól, csonttöréstől, acsarkodó kutyatalálkáktól. De nem is kapok farkastutulást, dörgölőzést, tágra nyílt, kérő tekinteteket, ha megjövök. És nyakamba omolva is már csak álmomban alszanak. De álmomban, a lét eme különös állapotában, a valóság és egy más világ (másvilág?) határmezsgyéjén rendszeresen találkozunk. Hallom, érzem, látom őket, az érzékelés tökéletes valódiságával. Éppen ahogy másokat is, akik már rég nincsenek köztünk.