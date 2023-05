A szekesfehervar.hu arról írt cikket, hogy az elmúlt hetek rendkívül csapadékos időjárása miatt gyakorlatilag kilépett a medréből az északi tó, ezért a szakemberek megnyitották a zsilipet, ez pedig azt jelenti, mint írták, hogy a déli mocsaras rész is víz alá kerülhet. A rekordmagas vízszint felfrissíti a természetet és remek élőhelyet varázsol a növény- és állatvilág számára - mondta a portálnak a terület természetvédelmi felelőse.

"Ez egyáltalán nem jelent problémát, sőt nagyon örülnek a csapadékos időjárásnak, hiszen ezen a vizes élőhelyen ilyen környezetben érzik a legjobban magukat a növények és az állatok is" - ezt Csete Gábor nyilatkozta. Ahogy azt is, jelen állás szerint 125-130 centiméteres a tó, pedig az üzemi szint 107 centiméter. Emiatt a zsilipet a 2018-as rehabilitáció óta először megnyitották, így a déli mocsaras rész is víz alá kerülhet, amely még vonzóbbá teheti ezt a különleges élőhelyet - derül ki a tudósításból. A terület vízgazdálkodási rendszerével kapcsolatban továbbá kiderül, a Sóstó vízpótlása három helyről érkezik: "Egyrészt csapadékcsatornán az Aszalvölgyi árok felől a Basa árkon keresztül, valamint ide van vezetve a stadion parkolóiból és a tetőről is a különböző szűrőkön át érkező esővíz, valamint ha szükséges tisztított szennyvizet is kaphat a tó."