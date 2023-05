Az időjárás-előrejelzés szerint még ma és holnap esős és borús idő vár ránk, de pénteken már csak borult lesz az ég, és az aranyat érő májusi esőnek köszönhetően frissen, üdén ragyog majd a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ környéke, ahol kiállításmegnyitóval kezdődik május 19-én, pénteken 17 órakor a 22. Kortárs Művészeti Fesztivál.

A Csónakázó-tó partjára érkezőket a Székesfehérvári Művészek Társasága Közös helyünk című szabadtéri tárlata fogadja. Mosberger Róbert Fénypavilonjának falán Paczona Márta, Ujházi Péter, Büki Zsuzsanna, Szentes Ottokár, Miklós János, Deák Balázs, Pálné Hencz Teréz, Klotz Miklós alkotásainak nyomata kap helyet. A művészek és a közönség „közös helyét” különleges székek szimbolizálják. A Székesfehérvári Művészek Társasága Pelikán Galériában látható kiállításához kapcsolódó projekt során székek „születnek újjá” egyedi, szignózott műtárgyként. A már kész alkotások mellett látványfestés is lesz. Az előkészített tíz szék felületét népművészeti motívumok szabad kombinálásával dekorálhatják a fesztivál vendégei, akik lehetőséget és eszközt kapnak egyedi minőség létrehozására, megvalósíthatják egyéni elképzelésüket. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai irányított támogatást nyújtanak a maradandó festési élmény megéléséhez.

Ecsedi Mária fákra kötéllel felerősített, műszálas selyemből és vászonból készült, kézzel varrott textilmunkáin a tópart madarai és növényei jelennek meg, míg a tavon a Művészek Társasága által készített, akrilfestékkel bevont papírhajók ringanak. Falvay Miklós A Fej című projektje nappal és éjjel is látványosságot ígér. A mű nappal szoborként, éjjel vetített felületként funkcionál. Kiss László pozitív utcza-képein hat új kép negatívként jelenik meg, emlékezve Talbot első negatívjára és megidézve azt az érzést, amikor az előhívott filmen a visszájára fordulva látszik az elképzelt kép. A fotók úgy készültek, hogy egyfajta formai, látványbeli szépséget, hordozva a nézők feltegyék a kérdést, vajon pozitívban milyenek lehetnek. A legújabb kor technikáját segítségül hívva, a közel egy méteres nagyításokon a telefonokkal lehet elmerülni a részletekben – „pozitívban”.

Május 19-én, pénteken 16.30 órakor az Alba Regia Táncegyüttes ad ízelítőt a Mesenép című előadásából, majd ezt követően nyílik Art Overdose címmel a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak bemutatkozó kiállítása az SZKKK aulájában.

A pénteki zenei palettán a Corpus Rézfúvós Kvintett műsora és Szirtes Edina Mókus zenekara, a Szirtes Folk Band szerepel: a népzenei elemeket a beatbox popzenei hatásával és a jazz szabadságával ötvöző koncert igazi csemegét ígér. Az ízlelőbimbóknak is „ad” a Hírös Gasztroszínház Wine Tourist című előadása, amelynek keretében fiatal móri borászok, a Brigád borait kóstolhatja a közönség, miközben a színészek köztük járva, a helyszínen improvizálnak az éppen megtapasztalt élmények alapján. Egy tóparti talkshow is várja az érdeklődőket: az Ivan & the Parazol tagjai beszélgetnek a „2010-es évfolyammal”, olyan zenész kortársakkal, akik egy évfolyamba jártak volna egy nemlétező hippi/rock vagy pop egyetemen.

Szombaton a kortárs művészet egy mostanában egyre divatosabb ágával, a tetoválással ismerkedhetnek a fesztivál vendégei: a látogatók élőben követhetik, hogyan készül el a kiválasztott minta. Ezen a napon is lesz tánc a színpadon, ezúttal a Székesfehérvári Balett Színház művészeinek előadását, a Whim (Szeszély) című darab részletét láthatják a nézők. Ami a zenét illeti, igazán sokszínű lesz a kínálat: az év hazai jazz albuma Fonogram-díjjal frissen kitüntetett Subtones koncertjén korszerű, modern, könnyedén elegáns jazzfunk muzsikát hallhat a közönség formabontó megoldásokkal és kiemelkedő hangszeres játékkal; Szőcs Henrik zongoraművész játéka a komolyzene területére kalauzolja a zenekedvelőket; a csellista Kalmus Felicián műsorában a legnagyobb klasszikusok mellett filmzenék, népdalok és saját szerzemények is megszólalnak; a fesztivál hangulatához illő stílusok gyöngyszemeiből válogat dj Zöld; a napot a 2008-as Megasztárban feltűnt vietnámi-magyar énekesnő, a bostoni Berklee College of Music-on diplomázott Hien elektronikus zenei műsora zárja majd a tóparton szombat este.

A vasárnapi programban főszerepet játszik az irodalom: a Nagy Magyar Versek sorozat ezúttal a Csónakázó-tó partjára érkezik. 80 perc költészet és muzsika a boldogságról, a csalódásról, az együttlétről, a szenvedélyről, a titkokról, álmokról, kapcsolatokról, „ütés-vágásról” és a magányról – Kamarás Iván, Oroszlán Szonja, Tompos Kátya és Szabó Balázs előadásában. Ez a nap is tartogat látványosságot, hiszen a nézők szeme előtt készülnek majd a Hősök zenekar frontembere, Mentha, azaz Ozsváth Gergely graffitiművész alkotásai, és a MéhKasAula fényfestését is élvezhetik este az SZKKK épületének falán. Ami a zenét illeti: a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát a modern pop- és világzene egyediségével elegyítő Pankastic! zenekar koncertjét hallhatjuk ezen a napon, a délutáni-esti kellemes hangulatról pedig dj Lenny Lenoks, azaz Kiss Lénárd gondoskodik, aki ezúttal régebbi szerelmének hódol és előveszi disco, funk és slow house lemezeit.

A Kortárs Művészeti Fesztiválon jelen lesznek a könyvek is, többek között a Hold Antikvárium is a tópartra „költözik”. A fesztivál idején dizájnvásár is várja majd a látogatókat: egyedi textilek, táskák, ruhák között válogathatnak az érdeklődők.

A Kortárs Művészeti Fesztivál eseményéhez több művészeti csoport, szervezet is csatlakozik. Az Alba Regia Táncegyüttes május 19-én, pénteken ismét bemutatja a Petőfi Sándor lírája ihlette Verslábak című előadását a Táncházban. A Köfém Művelődési Házban kiállítás nyílik Színek és szavak – Versek és festmények címmel. Május 20-án, szombaton 22 órától a Paraba csapata hajnalig tartó táncmulatságra hívja az érdeklődőket a Fezen klubba. A Museum Caféban május 20-án, szombaton 18 órakor nyílik Tóth Csaba Keksz napló című kiállítása, május 21-én, vasárnap este héttől pedig a Damara, a kisbetűs ünnepnapok és a Waiting Room zenekarok koncertje várja a vendégeket. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban május 19-től látható a székesfehérvári Dér Adrienn Létidők című installációja.