„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,

Csak álom volt a régi jó világ,

És mint a fecske alkonyati szélnek,

Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

(Wass Albert)

Kedves ballagó Diákok!

Néhány éve félénk kiskamaszként léptetek be az iskolába, most pedig „szárnyat bontott” seregként a felnőtté válás küszöbét készültök átlépni. Ahhoz, hogy idáig jussatok, sok minden kellett. Elsősorban a kitartásotokra, a tanulmányaitokba fektetett munkátokra volt szükség. És higgyétek el, az apró elbukások, kudarcok is kellettek. Mert a könnyű út nem tanít meg küzdeni és szembenézni a kihívásokkal – ehhez szükség van a nehézségekre is. Az egyéni kihívások mellett egy világméretű nehézséggel is meg kellett küzdenetek, hiszen a Covid okozta pandémia a rendhagyó tanórákat, valamint a közös kalandokról és az együtt töltött időről való kényszerű lemondást is magával hozta. Ahhoz, hogy most itt lehessetek, szükség volt a családotokra is. Szüleitek, nagyszüleitek áldozatvállalása, segítségnyújtása kísért benneteket az úton, soha nem szűnő szeretetük és bölcs élettapasztalatuk pedig utat mutatott és erőt adott a nehézségek közepette. Mondjatok nekik köszönetet mindezért! A tágabb családot az iskola jelentette számotokra, hiszen az elmúlt években második otthonotok volt. A tudást, amit itt megszereztetek, és amit tovább gyarapítani indultok most, tanáraitok adták át nektek. Gondoljatok tanáraitokra szeretettel, és ha alkalmatok nyílik rá, ne mulasszátok el szavakba önteni a hálátokat.

Kedves Fiatalok! Szülőhelyetek Szent István vármegyéje, az államalapítás bölcsője. Legyetek büszkék rá, hogy festői szépsége, természeti és épített csodákban való gazdagsága mellett történelmileg is kivételes hely az otthonotok! Hiszem, hogy a gyermekkor helyszíne, a szülőföld semmi mással nem pótolható az ember szívében. Ahogy Gárdonyi Géza mondta: „Az ősi ház, az ősi föld éppoly elválaszthatatlan tőlünk, mint testünk valamely tagja, mint lelkünk valamely része.”

Ezért azt kívánom Nektek, hogy ha most szárnyat bontva útra is keltek, mindig szeretettel gondoljatok otthonotokra, és ezek a gondolatok a biztonság és a boldogság érzését keltsék a szívetekben, legyetek a világ bármely pontján. S tudjátok azt is: Fejér vármegye mindig visszavár Benneteket!

Dr. Molnár Krisztián,

a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke

VÉGZŐSÖK:

Aba végzős diákjai 2023-ban

Bicske végzős diákjai 2023-ban

Bodajk végzős diákjai 2023-ban

Felcsút végzős diákjai 2023-ban

Gárdony végzős diákjai 2023-ban

Kápolnásnyék végzős diákjai 2023-ban

Mór végzős diákjai 2023-ban

Sárbogárd végzős diákjai 2023-ban

Seregélyes végzős diákjai 2023-ban

Szár végzős diákjai 2023-ban

Székesfehérvár végzős diákjai 2023-ban (1.rész), (2.rész)

Velence végzős diákjai 2023-ban

MEGJEGYZÉS: Ahogy a korábbi években már olvasóink megszokhatták, a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz tartozó intézmények végzős diákjainak képei és névsora a duol.hu felületén jelentek meg.