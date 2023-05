Második “nekifutását” szervezi a település május 27-én. Délelőtt 11:00 órától, három különböző távon meghirdetett futóversenyeket tartják meg. A három különböző távolság lehetőséget teremt a gyerekek mellett, az idősebb korosztálynak is, ha szeretnének csatlakozni a megmérettetéshez. A legrövidebb távot 600 méterben állapították meg a rendezvény szervezői, ami egy parkkört jelent. A haladóknak már 1200 méteres, dupla körre lehet nevezni, az igazán profik pedig, a 3000 méter hosszú, 5 parkkört futhatják le. A legkulonlegesebb kör talán mégis a babakocsival indulók futása lesz, hiszen a kisgyermekeseket sem lehet kihagyni a sportolás világából.

A futókat 10:00 órától Katus Attila személyi edző melegíti be néhány tornagyakorlattal. A nevezéseket a szabadbattyáni művelődési házba várják május 25-ig, ahol 18 év alatti, 18 év feletti kategóriában lehet jelentkezni. Mint a művelődési ház vezetőjétől, Márkus Lajosnétól megtudtuk, a két évvel korábbi futóversenyhez képest idén érmeket is osztanak majd. Nem csak a legjobbakat, de a legfiatalabb és a legidősebb indulót is szeretnék jutalmazni. Aki nem kap érmet, az sem megy haza üres kézzel. Minden befutót ebéddel vendégelnek meg a szervezők és ajándékkal jutalmazzák a részvételt.