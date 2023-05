Miután a betontömböket elvitték és a behajtást tiltó táblákat is leszerelték, 9 óra tájban az első autósok birtokba vehették a Seregélyesi és a Sárkeresztúri utat összekötő új útvonalat. Jelenleg még csak néhány autós hajtott rá az útra nagy kíváncsisággal. A nagy próba inkább 14 óra tájban, műszakváltáskor, illetve 16 óra tájban lesz, amikor a városba érkezők és a Fehérvárról távozni kívánók is használják majd az utat. A remények szerint csökken a Széchenyi és a Horvát István út kereszteződésének forgalma, és ugyanezt várják a Seregélyesi úton is. Délután, illetve kora este kiderül!