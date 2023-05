Még 2021-ben jött a hír, hogy Sukorón épülhet meg az EFOTT számára is helyet biztosító Fiatalokért Központ. A háttérben azóta láthatóan folyamatosan zajlanak a munkálatok. Az eddig elért eredményekről Maszlavér Gábor, a Fiatalokért Központ szakmai igazgatója számolt be nemrégiben a Velencei-tavi turisztikai évadnyitón Kápolnásnyéken.

Mint fogalmazott, a Kormány 1868/2021 határozata jelölte ki fejlesztésre azt a sukorói területet, melynek előkészítésére forrást is biztosít. Ebben a határozatban szerepel az is, hogy a Sukoró területén korábban tervezett kaszinóváros helyett közösségépítésre, képzésekre, konferenciákra, orientációs programokra létesüljön egy olyan helyszín, amely szabadidős és a fent említett programokra biztosít lehetőséget közép-európai, Kárpát-medencei, de elsősorban magyar fiatalok számára.

Visszatenni a Velencei-tavat a turisztikai térképre

A beruházás – tette hozzá előadásában - több szempontból is indokolt:

- A magyarországi fiatal felnőtteknek, felsőoktatási hallgatóknak nem áll rendelkezésre olyan hely, terület, ahol megvalósíthatják programjaikat, képzéseiket, nyári egyetemeiket, tudományos eszmecseréiket. Ez volt az egyik kiinduló indok, de mindemellett a fiatal családokra is gondolunk majd. A beruházás továbbá fontos azért is, hogy a velencei-tavi turisztikai desztinációt visszahozzuk az országos turisztikai térképre. Az elmaradás egyik fő oka, hogy a jelenlegi szálláshely kapacitás a térségben – sem szerkezetileg, sem mennyiségileg – nem megfelelő arra, hogy hosszabb időt töltsenek itt a látogatók. Ezt is kívánja fejleszteni a központ, célunk, hogy minél több éjszakát töltsenek el nálunk a vendégek.

A sukorói szabadstrand a helyieké is lesz

A Fiatalokért Központ beruházása keretében elsőként területi infrastrukturális fejlesztés történik – amely csatornázást, internet elérést, közútfejlesztést, elektromos áramvezetés kialakítását jelenti -, valamint az első ütemben megújul a sukorói szabadstrand területe. Ennek keretében lebontják a jelenleg rossz, elhanyagolt állapotban lévő épületet, helyén szociális blokkok, öltözők épülnek, parkkal körülvéve. Európai színvonalú, a helyiek számára könnyen, szabadon elérhető helyszín létrehozása a cél. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács végzi el majd a fejlesztéseket.

Maszlavér Gábor bemutatta a terveket Kápolnásnyéken

Mobilházak és főépület

A második ütem kapcsán, látványtervek formájában hangulatképeket kaphatott a közönség az előadáson. A létesítmények – a tervek szerint – a tóparttól távolabb helyezkednek majd el, hogy azok minél inkább a környezetbe illeszthetőek legyenek. A prezentációban bemutatott leírás szerint a területen 120 darab 4-6 férőhelyes mobilházat telepítenek, melyek teljes kapacitása 600 fő. A tervek szerint fedett teraszt kapnak és négy évszakon át használhatóak lesznek. A szálláshelyek középpontjában egy multifunkcionális központi csarnok kialakítása a cél, amely akár 2 és fél – 3 és fél ezer fő befogadására is alkalmas lesz. Emellett kisebb csoportos előadások, konferenciák kiszolgálására is alakítanak ki benne tereket. A külterületen helyet kapnak továbbá sportpályák, játszótér és fitneszpark, de helyet biztosítanak természetesen fesztiváltérnek is. Ez a terület később akár esküvői rendezvények helyszíne is lehet.

Hullámzó formák, tükröződő felületek

A központi épületet szintén látványterveken mutatta be Maszlavér Gábor: egy modern, mégis a környezetbe illő épületet láthattunk, hullámzó formáival, visszatükröződő, áttetsző felületeivel a víz és a tópart hangulatát idézi.

- A főépületen megjelenik a tetőív hullámzása, a légiesség, mégis stabilitás érzetét kelti. A tükröződés, a transzparencia szintén fontos elem lesz – majd hozzátette: minden, a területre tervezett technológia energiahatékony és megújuló energiaforrást hasznosító lesz, ami azt jelenti, hogy a területre gáz bevezetését nem is tervezik. - Bízunk benne, hogy a tervezés hamarosan lezajlik, idén a kiviteli tervek elkészülnek, és ha a források is rendelkezésre állnak, akkor 2024-ben elkezdődhet a kivitelezés.