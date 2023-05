Jelentős, mintegy 60 százalékos megtakarítást vár a város a led alapú, energiatakarékos lámpatestek cseréjétől, melynek prototípusait tavaly szerelték fel. Most Székesfehérvár teljes területén megkezdődött a közvilágítás cseréje. A Tóvárosi lakónegyedben egy nap alatt végeznek a munkálatokkal, s napról-napra, hétről-hétre haladnak a város különböző területein.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a feol.hu-nak elmondta:

- A Városgondnokságon keresztül azt a döntést hoztuk, hogy lecseréljük a város összes korszerűtlen közvilágítást biztosító világítótestét. Erre környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból egyaránt szükség van. Az elmúlt hónapok energiaára ezt a lépést különösen indokolttá tette, hiszen pár száz millióról mintegy másfél milliárd forintra nőttek a költségek, amely semmiképpen sem lett volna fenntartható. Akkor döntöttük el, hogy bele kell vágnunk a korszerűsítésbe. Uniós értékhatár feletti közbeszerzési eljárást írtunk ki, melyet az MVM és a Roneko Kft. konzorciuma nyert meg. Ennek köszönhetően 1,8-1,9 milliárd forint értékben kicserélnek 11 ezer 171 darab világítótestet korszerű led technológiára. Ez jelentős energia-megtakarításból származó pénzügyi megtakarítást jelent, 10 év alatti megtérüléssel. A legvégén pedig jelképes összegért a város tulajdonába kerülnek ezek a lámpatestek.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A munka pár napja elkezdődött, s még idén be is fejeződik. A város szinte összes eddig korszerűtlen világítótestét érinti tehát a csere, illetve ahol kell, ott karbantartási feladatokat is végeznek a szakemberek.

- Bízom benne, hogy a közvilágítás és a szolgáltatás színvonala, valamint fenntarthatósága jelentősen fejlődik – tette hozzá a város vezetője. - Megközelítőleg 60 százalékos megtakarítást jelent ez a lépés a város számára, amely igen jelentős, főleg a mai energiaárak tekintetében.

Bozai István városgondnok hozzátette: másfél éves felkészülési folyamat előzte meg a cseréket, melynek során szakember tervezte meg, hová milyen típusú és fényerősségű lámpákat helyezzenek ki, figyelembe véve a bevilágítási hatásoktól kezdve egészen az adott utak besorolásáig mindent.

A prototípusok – amely a városi közvilágítás 10 százalékát teszi ki jelenleg – már egy éve működnek, mégpedig a Piac tér-Palotai út közötti területen, ahonnan eddig pozitív visszajelzések érkeztek. A tapasztalatok szerint ugyanazt a megvilágítottságot korszerűbb lámpatestekkel oldja tehát meg a város.

Csákberényi-Nagy Ignác Attila, a kivitelezést végző fehérvári Roneko Kft. ügyvezetője elmondta: 6-7 autóval végzik folyamatosan a lámpatestek cseréjét, s noha a tervek szerint decemberi befejezéssel számolnak, azt remélik, erre hamarabb, novemberre sor kerülhet.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A lámpák, a város kérésére szabályozottan működnek, ami azt jelenti, hogy este 23 és reggel 5 óra között visszaszabályozzuk a fogyasztás 50 százalékát, ami fényáram szempontjából csupán 10-15 százalékot jelent. Ez szabad szemmel nem látható változás, ellenben költségekben jelentős megtakarítást eredményez – fogalmazott az ügyvezető, hozzátéve: a visszaszabályozás nem érinti a gyalogátkelő helyeket, a fényáram ezeken a szakaszokon mindig teljes.