A játszótér szomszédságában újabb ismeretbővítő és aktív kikapcsolódást nyújtó, élményekkel teli sportolási lehetőség nyílt az abai gyerekek számára. A pályázati forrásból megvalósított, úgynevezett közlekedési tanpályát már birtokba is vehetik a két keréken közlekedők.

A park ünnepélyes átadóján Varga Gábor, a térség országgyűlés képviselőre arról beszélt, a program, melyből a fejlesztés megvalósult, segítség ahhoz, hogy a települések élhetőbbé, jobb szolgáltatásokkal rendelkezővé váljanak.

A közlekedési ismeretek bővítését is szolgálja a beruházás

Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

A város polgármestere ugyanekkor felidézte, a közlekedési park helyszíne korábban a településközpont elhanyagolt, funkció nélküli területe volt, így azon túl, hogy a gyerekek megtanulhatják a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjait, a beruházással a terület rehabilitációja is megvalósulhatott. Mikula Lajos kiemelte, a labdarúgópálya környéke azon túl, hogy megújult, funkciójában is új elemekkel bővült: itt kapott helyet korábban a szabadtéri fitneszpart, egy nagy új játszótér és immáron egy közlekedési park is.

A továbbiakban az abai polgárőrség és a rendőrség közreműködésével az új parkban rendszeresen tartanak baleset megelőzési oktatásokat a gyerekeknek. Horváth Zoltán, a megyeszékhely rendőrkapitánya az ünnepélyes átadón úgy fogalmazott, fontos, hogy a közlekedési szabályok már kisgyermek korban tudatosuljanak, ugyanis ez a későbbiekben is segítheti a közlekedési kultúra fejlődését. A park ötletadója, az abai polgárőrség vezetője, Füzi Zoltán ugyancsak üdvözölte a megvalósult fejlesztést.

S hogy kik örültek legjobban a parknak? Természetesen a gyerekek, akik azonnal birtokba vették, letesztelték az új pályát.