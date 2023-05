A Sukorói Vadmadárkórház két cuki tollas lakója járta be az udvart nagy hápogás közepette, s a videó, melyet maga a kórház osztott meg közösségi oldalán rögtön elnyerte a követők tetszését. Már többször is szerepeltek ezen a felületen kiskacsák, s leírták már: nekik nem kell attól tartaniuk, hogy étlapra kerülnek, ők Berkényi doktor és a kórház vendégszeretetét élvezik, s látható, ezt a kacsák is komolyan veszik. Boldogok, önfeledt hápogással töltötték pünkösd vasárnapját.

Nézzék meg önök is videón!