Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója, Berdó Gábor Károly nyugállományú honvéd százados, valamint Bencze Tamás, az I. András Király Lovagrend nagymestere vehette át többek között a mai napon azokat az elismeréseket, melyeket a Honvédelem Napja alkalmából adott át Szalay-Bobrovinczky Kristóf honvédelmi miniszter. A két „szakmabeli” mellett kaphatta meg az elismerést a tankerületi igazgató, aki „Magyarország honvédelme érdekében végzett tevékenységéért, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség kiemelten fontos feladatai megvalósításának támogatásáért a Magyar Honvédelem Napja Alkalmából a Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát” vehette át.

Török Szabolcs a feol.hu-nak elmondta: polgári személyek is kaphatnak a honvédelmi minisztertől honvédelemért elismerő kitüntetést. Ám szerényen hozzátette:

- Én mégiscsak azt gondolom, teszem a dolgom és segítek, ahol csak tudok. A kitüntetés felterjesztésében főispán úr járt az élen, s a megyei védelmi bizottsággal való együttműködésem eredménye. Az ukrajnai háborús helyzet óta működöm együtt a bizottsággal a menekültek elhelyezésében. De valóban igaz: itt egy csapat áll mögöttem! Az, hogy a József Attila Kollégium, de korábban a Nemes Nagy Ágnes Kollégium is menekülteket fogadott be, azt mutatja, hogy ez egy rendkívül sokszereplős történet, ahol minden kollégám, vezetőtársaim, kollégiumi vezetők, az összes munkatárs együttműködése kellett ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. A menekültek elhelyezését rögtön az első pillanattól támogattuk, mert megértettem azt, hogy itt olyan humanitárius feladataink vannak s olyan szerencsétlen sorsok, akik tényleg a háború elől menekültek. Értük is meg kell tenni mindent! Továbbá a honvédelmi nevelés is folyamatosan napirenden van több intézményünkben – például a Vasvári Pál Általános Iskolában vagy az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában -, amely nem arról szól, hogy propagáljunk, hanem hogy valóban a nemzettudatot erősítsük. De meg kell említenem a Felsővárosi Általános Iskolát is, amely a Covid idején, erőn felül is ellátta, tanította a honvédségi kötelékben dolgozó szülők gyermekeit. Fehérvár katona- és iskolaváros is egyben, s ez a kettő, hitem szerint, összeér. A cél az, hogy hazaszeretetre, megbecsülésére és egy egészséges nemzettudatra neveljük a gyerekeket, mert ez a jövőnk záloga.