Hétfőn hivatalosan is átadták a forgalom részére a Malom-csatorna Fürdő utcai hídját. Hét éven keresztül volt a híd lezárva. Az itt élőknek és a szülőknek is, – akik a gimnáziumba hordják gyerekeiket – megnehezítette az életüket a híd járhatatlansága.

– A múltat és a jelent fogja majd szimbolizálni ez az elkészült híd – említette meg az átadón Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője.

Az önkormányzat tervei szerint, szeretnék ha a régi Sörház malom épülete is emléket kapna a jövőben.

– Az előkészítés tartott nagyon sokáig, nem is az építés, hiszen a híd kevesebb, mint fél év alatt elkészült – számolt be az építkezésről Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Komplex tervezés csináltunk. Nemcsak a híd cseréjét terveztük meg, a bontási terveket, illetve egy új híd tervét, hanem a teljes meder rendezést, egészen a Bregyó közig megterveztettük. Ehhez hozzá tartozik a malom koncepciója is. Vissza adtunk egy gyalogos kapcsolatot a középiskolai campus tervezési folyamatában, közben rengeteg közművet kellett kiváltani, aminek a költségei is jóval meghaladták a híd építésének a költségét.

Csorna László, a C és R Közlekedésépítő Kft. ügyvezetője szerint a kivitelezés legnehezebb része az volt, hogy pont a nagy vizek idején kellett az építkezést megkezdeniük, ami nagyban nehezítette a munkálatokat.

– A mederbe előregyártott Magura alsó és felső betonelemeket építettünk be, összesen négy darabot, amelyek több mint két tonnásak voltak páronként. Ezeknek természetesen megfelelő betonalapot is kellett biztosítani. Itt is fontos volt a kötési időt betartani a megfelelő szilárdság elérése érdekében, ami egy hídnál rendkívül fontos – tette hozzá az ügyvezető. Ilyen munkaszakaszoknál akár az is előfordulhatott, hogy a járókelőknek úgy tűnt, mintha állnának a munkálatok.

A híd végül elkészült és lényegesen komfortosabbá vált általa a közlekedés, a Fürdő sor és a Fürdő utca között.