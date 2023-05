1953-ban az frissen érettségizett telekis lányok útjai elváltak és mindenki elindul saját útján a felnőtté válás fele. Az együtt töltött éveket azonban nem felejtették el, a rendszeresen megtartott osztálytalálkozók alkalmával pedig rendre fel is elevenítették a közös élményeket. Idén jubileumi évfordulóhoz érkeztek az egykori osztálytársak, amit természetesen meg is ünnepeltek.

Fotó: Klein Anna



Tóth Anna főszervezésében egy székesfehérvári étteremben gyűltek össze, és bár a gimnázium padjait még harmincegyen koptatták, ma már sajnos csak hatan tudtak ott lenni a találkozón. Tóth Anna elmondása szerint további hat osztálytársuk egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni a közös programon, ahol a Teleki Blanka Gimnázium jelenlegi vezetősége is képvieltette magát. – Öt évente szervezünk osztálytalálkozót, a mostanira pedig már fél éve készülünk. Akkor azt kívántuk, éljük meg, most pedig nagyon örülünk, hogy itt lehetünk – mondta Tóth Anna. Amikor arról kérdeztük, vannak-e olyan történetek, amelyek az közös élmények közül rend szerint elhangzanak egy-egy találkozón, első helyen egykori osztályfőnöküket, Lukács Józsefet említette. Szeretett osztályfőnökük emlékét a mai napig őrzik, életét pedig minden alkalommal felelevenítik. Természetesen azonban a csíntevések is felkerültek Tóth Anna azon listájára, amelyen az osztálytalálkozók rendszeres témáit összegezte.

Fotó: Klein Anna



Az egykori osztálytársak nem is sokáig tudták magukban tartani az emlékeket. A viszontlátás örömét a hosszú ölelések és a nagy mosolyok mellett az is jól mutatta, hogy a köszöntőket és az ünnephez méltó megnyitó gondolatokat néhány perc alatt a múlt történetei váltották fel.