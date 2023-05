A Virágos Székesfehérvár pályázati időszaka idén április 3-án indult és egészen április 14-ig tartott. Eddig volt lehetőségük a helyieknek benyújtaniuk igényeiket a virágokra, amiket aztán május 10-től vehetnek át a Next Stop Üzletközpont Oázis Kertészetben. Az osztás kezdete óta még csak két nap telt el, de már így is rengetegen keresték fel a kertészetet, hogy átvegyék virágaikat. Ezt taglalja a Városgondnokság közösségi oldalán is, ahol a következőket írta:

„Ezekben a napokban összesen több mint 81 ezer tő egynyári virágot és mintegy 25 ezer tő muskátlit osztunk ki a pályázók között. A családi házas jelentkezők 25 tő egynyári virágot, az erkélyes/balkonládás pályázók pedig 12 tő muskátlit vehetnek át.”

A virágok kiosztása május 31-ig tart.