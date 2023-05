Immáron 20 éve annak, hogy az egyesület a szociálisan hátrányos helyzetben élők megsegítésén munkálkodik Székesfehérváron. Ahogy azt az ÖKK is megírta, a napi teendők mellett hosszabb távra is terveznek, így meghirdették a jövő tanévre szóló iskolaszergyűjtést. E nemes ügy mellé állt be a Gáz utca 11. szám alatt található Grafit Papír-Írószerbolt, így az üzleteben – nyitvatartási időben – május 30. és augusztus 15. között leadhatóak a már nem használt, de jó állapotú iskolatáskák, tolltartók. Az egyesület arra kéri az adakozni kívánókat, hogy csak olyan iskolaszereket adományozzanak, amelyeket a saját gyermekeik is szívesen használnának.

A leadási határidő lejártával az ICSKE az összegyűlt iskolaszereket kiosztja majd a székesfehérvári családok között.