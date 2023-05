A tavaszköszöntő majális a szokásos módon zajlott a vár alatti településen, vagyis egymást váltották a színpadon a fellépők, gőzölögtek a főzőverseny bográcsai, füstölgött a kemence kéménye és a chili evő verseny résztvevőinek szájszeglete is, ám nem ez volt ez egyetlen program a hétvégén a Vértes lábánál.

A szüntelen eső sem szegte várlátogató kedvüket a Völgyifaluból érkező tűzoltóknak

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület vendégségbe hívta a határon túli barátait, hogy együtt köszöntsék a tavaszt és bár ez a szeszélyes évszak várat magára, az Erdélyben fekvő Kövend és a szlovén területen megbúvó Völgyifalu önkéntesei szívesen látogattak el Fejér megyei barátaikhoz.

Kövend hét főből álló delegációja már pénteken megérkezett és nem csak az otthonmaradók üdvözletét és jókívánságait hozták magukkal, hanem egy valódi művészeti értékkel bíró ajándékot, egy faragott kopjafát is.

Pillanatok alatt folyékonnyá vált a felgyújtott autó valamennyi nem fém alkatrésze

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Aztán eljött a szombat és megérkezett Lendva mellől Völgyifalu 12 tűzoltója, köztük három gyermek. A főzőversenyre is beneveztek a tűzoltók, így már ott kiderült, milyen jól tudnak együtt dolgozni. Az ebéd és sok más esemény után eljött a tűzoltó bemutató ideje. Egy sorsára hagyott olasz kisautó lett pár perc alatt a lángok martaléka a közönség, különösen a gyerekek nagy örömére. Az oltáshoz szükséges eszközöket a házigazda egyesület állta, de a mentés irányítását Völgyifalu vállalta magára. A szakszerű vezetésnek köszönhetően Kövend tűzoltói éppúgy tudták mi a dolguk, mint a csókakőiek. Az autóból kivették a sérültnek tűnő személyt, természetesen az ide vonatkozó szabályoknak megfelelően, eltávolítva az üvegeket, átfűrészelve a szélvédőt, majd feszítővágó berendezéssel kivágva minden ajtót. Zárásképpen a tűzoltószakkör, illetve a nézősereg önként jelentkező gyermekei tálcatüzet olthattak.

A vasárnap délutánig tartó közös program csúcspontja mégsem a hibátlanul kivitelezett közös oltási feladat volt, hanem az a pillanat, amikor vasárnap, dacolva a gyakran zuhogó esővel és a néha viharos széllel kiállt a három ország, mégis egy nemzet tűzoltó csapata, és felavatták a kopjafát.

Guy Schiltz (b1) és társai régóta Csókakő és a helyi ÖTE támogatói

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Kövend egy kedves település Aranyosszéken, így nem meglepő, hogy az ottani székelyek közül az egyik kicsit máshogy forgatja a kést, mint mások. Egri Ferenc a Kövend ÖTE tagja saját kezűleg faragott egy hat éve lábon száradó tölgyfából egy 25x25 cm vastag, több mint két méter magas kopjafát, feltüntetve rajta minden fontosabb motívumot. A kötelező székelykereszt felett áll a tulipán, és kis kötelező szünetet követően a férfiasság, a vitézség szimbóluma, a buzogány.

Weiger Lajos, a Csókakő ÖTE elnöke megköszönte a Szent Flórián szobra mögé felállított kopjafát és azt az igyekezetet és sok áldozatos munkát, ami ahhoz kellett, hogy megszülessen a mű. Az ajándékozó Kövend ÖTE vezetője, Nyegre Csaba arról beszélt a leleplezést követően, hogy ez a kopjafa nem csak a barátok, a tűzoltók összetartozását szimbolizálja, hanem egyben a magyarokét is, hiszen az oszlop legszélesebb részén az a felirat olvasható: EGY AZ ISTEN, EGY A NEMZET. Völgyifalu ÖTE első embere Damir Lučić elismeréssel nyilatkozott beszédében a tűzoltók összefogásáról, mely Kövend esetében testvér-települési szintre is emelkedett. Damir Lučić fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy Völgyifalu, Kövend és Csókakő tűzoltó kapcsolata túlmutat az egyébként évek óta aláírt együttműködési szerződésen, hiszen valódi barátság fűzi össze a tűzoltókat, a családokat, a településeket.

Weiger Lajos csókakői elnök a fafaragóval, Egri Ferenccel közösen emelte fel a leleplezésen a tűzoltózászlókat

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A rövid leleplezésnek és a hosszú beszédeknek szem- és fültanúja volt a luxemburgi Heffingen város delegációja is. A Guy Schilzt vezette csapat hosszú évek óta a Csókakő ÖTE egyik legfőbb támogatója, így mindenképpen elengedhetetlen volt a jelenlétük a nagy pillanat, vagyis a kopjafaavatás idején. A faragás, a kezelés és a festés terhét magára vállaló Egri Ferenc ígéretet tett, hogy a közeljövőben a szlovéniai Völgyifalu egyik főterén is áll majd egy ilyen mementó, mely nemcsak a barátok összetartozását szimbolizálja, hanem a nemzetét is.