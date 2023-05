Ahogy azzal már korábban is foglalkoztunk, még csak tervek vannak arra irányulóan, hogy hogyan szabályozzák az elektromos rollerhasználatot. Ez persze nem csak az e-rollert használók dolgát nehezíti meg, akik nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó szabályokkal, hanem a rendőrökét is. Az ő munkájukat is megnehezítheti, ha például intézkedni kell egy szabálytalanul haladó e-rolleressel szemben.

Annak érdekében, hogy az elektromos rollert övező ’homályos szabályozásokat’ jobban megértsük a rendőrséghez fordultunk, még egy korábbi eset kapcsán. Megkérdeztük, hogy mi a teendő, ha egyszerre többen tartózkodnak egy elektromos rolleren menet közben? Kiszabható-e bármilyen büntetés ilyen esetben? Van-e életkori korlát, hogy hány évesen tartózkodhat valaki az elektromos rolleren?

„Egy közlekedési eszköz jármű mivoltát, és azt, hogy az mely jármű-kategóriának minősül, kizárólag a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) fogalom-meghatározásai alapján kell és lehet megítélni” – válaszolta a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, majd kitértek arra, hogy a KRESZ szerint mi számít járműnek. E szerint jármű a közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. Ennek értelmében pedig a helyváltoztatásra alkalmas elektromos rollernek elnevezett közlekedési eszköz egyértelműen jármű. Igen ám, de a jelenleg hatályos KRESZ nem ismer külön elektromos roller járműkategóriát, így ezeket bizonyos műszaki jellemzőik alapján kell a KRESZ-ben nevesített járműkategóriák valamelyikébe besorolni.

„Ezek jellemzően segédmotoros kerékpárok, de egyesek kerékpárnak vagy akár motorkerékpárnak is minősülhetnek. Ezekkel azon járműkategóriára vonatkozó szabályok szerint kell közlekedni, amelyiknek az eszköz megfeleltethető” – fejtették ki.

Levonva tehát a konklúziót, bárki, aki elektromos rollerral közlekedne, úgy használja, mintha ezen járművek egyikét használná. Amennyiben indokolt ugyanúgy jelezze irányváltási szándékát, vegye figyelembe, hogy szállíthat-e személyt vagy épp kell-e bukósisak és az út azon részén haladjon, amivel az adott járművel kell.