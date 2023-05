Május 5. (péntek)

Agárd, 10 óra: Felemás. Nemesi Attila és Sprok Antal közös tárlata a Velencei-tavi Galériában. A kiállítás június 18-áig látogatható.

Gárdony, 18 óra: Gondolatok a vízparton – Horváth György képzőművész, fotográfus kiállítása a Nemzedékek Házában. Megnyitja: Mező Dóra (Dorka) fotográfus. Zene: Rárósi Emese (ének), Földi Gergő (gitár), Horváth György (cajon).

Polgárdi, 15 órától: Virágosabb Polgárdi! A Szeretem Polgárdit Egyesület önkéntes virágültetési akciója. 15 óra: Május 1. utca – Hevesy György utca sarok (Május 1. lakótelep mellett). 17 óra: Rákóczi Ferenc utca – József Attila utca sarok.

Székesfehérvár, 10 óra: Fröschl Ferenc és a lányok – avagy kiállítás a makramé szakkör munkáiból a Köfém Művelődési Házban. Megtekinthető május 10-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: This is my Budapest – Vidák Zsolt illusztrátor kiállítása május 12-éig látható az Öreghegyi Közösségi Házban.

Székesfehérvár, 10 óra: It’s a Kind of Magic – kiállítás Erkel László Kentaur alkotásaiból a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Art. Design. Rock&Roll. Zenésszínházi díszletek és jelmezek. Megtekinthető május 12-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Kiállítás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett rajzpályázatra érkezett összes alkotásból a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető május végéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Színes fonalfigurák – Tüske Csilla amigurumi kiállítása a VMK Széna téri Tankönyvtárában. Megtekinthető június 3-áig.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: Katalógus – Halas István (képzőművész, fotográfus) kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Megnyitja: Passuth Krisztina művészettörténész. Megtekinthető szeptember 10-éig.

Székesfehérvár, 19 óra: Happy Hour – improvizációs színházi előadás a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. „Az előadás 100 százalék rögtönzés és 100 százalék kikapcsolódás. Minden ott és akkor történik. Rémlik

még a Beugró? Tölts egy vidám estet Fehérvár első improvizációs színházi társulatával!”

Székesfehérvár, 19.30 óra: 4What-koncert az Öreghegyi Közösségi Házban.

Velence: Csülökparádé és sörfesztivál a Velence Korzón. Vidámpark, játszóház, gyermekprogramok, légvár, pónilovaglás, elektromos kisautók. ((Szombaton és vasárnap is.)

Velence: Szezonnyitó keleti autók találkozója. Helyszín: Drótszamár Park & Camping. (Szombaton is.)

Május 6. (szombat)

Fehérvárcsurgó, 14 órától: Gyermekmajális (kastélykert, iskolaudvar). 14 óra: Óriásbuborék show. 15 óra: Légből kapott csodák (bohóc). 14.30 óra: Íjászat, lovagoltatás, állatsimogató, ugrálóvár, akadálypálya, hajfonás, arcfestés, tűzoltóautó-bemutató, buborékgép. 16 óra: Tündér Ilona és Árgyélus – a Balogh Melinda Társulat gyermekkoncertje. 17 óra: Közös uzsonna. 17.30 óra: Állati jó mókázás. Az alkalmazkodás mesterei (állatbemutató foglalkozás).

Soponya, 14 óra: Harisnyavirág készítése anyák napjára. Helyszín: közösségi ház.

Székesfehérvár, 9 órától: Lovecraft nyomában – asztali szerepjáték műhely a VMK Budai úti Tagkönyvtárában. 9 óra: Gyülekező, ingyenes anyagok. 9.15 óra: Beszélgetés a Cthulhu-mítoszról, négy szerepjátékrendszer rövid összehasonlítása. 10 óra: Cthulhu Dark bemutatójáték.

Székesfehérvár, 10 óra: Barokk séta Váczi Márk történésszel. Találkozás a Tourinform iroda előtt. „Miért Szent Sebestyén vértanú szobra díszíti a Hiemer-házat? Hol élt a kőfaragó Fligl András? Ismerkedés a felújított Szent István király székesegyházzal.”

Székesfehérvár, 10–12 óra: Családi délelőtt a Sóstó Látogatóközpontban a madarak és fák jegyében. Szabadtéri játékok. Kézműves-foglalkozás. Játékos feladatok az interaktív táblán. 11–12 óra: Mesetúra (regisztrációhoz kötött).

Székesfehérvár, 10 óra: Anyák napi szívecske hajtogatása. Családi origami a VMK Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárában. Foglalkozásvezető: Sziliné Molnár Klára.

Székesfehérvár, 17 óra: Eleven tér – Open 2023. A lemezjátszóknál tündérek és boszorkányok. Fényfestés a tavasz, a szerelem és anyák napja jegyében. Dj sets: Lowexpectations, Riot City, Szövet, Zöld. Visual: Méhkas Dia Project.

Május 7. (vasárnap)

Adony, 17 óra: A Gyöngyvirág Női Kar tavaszi koncertje a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárban. Vezényel: Tóka Melitta. Zongorán kísér: Tóka Ágoston.

Székesfehérvár, 10 óra: Izrael állam megalakulásának 75. évfordulója. Ünnepség a Hotel Magyar Király kupolatermében. Köszöntők. A Közel-Kelet Izrael megalakulásakor – előadó Szántóné Balázs Edit nyugalmazott főiskolai

docens, vezető kutató, rektori tanácsadó (Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem). A modern Izrael megalakulása – előadó Mészáros István László ügyvéd, a Szent Pál Akadémia rektorhelyettese. Ősi és modern zsidó dallamok – Szentkirályi György és a Tzomet Band előadásában. A rendezvény fővédnökei: Yacov Hadas-Andelsman, Izrael állam nagykövete és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. (Székesfehérvári Magyar Izraeli Baráti Társaság, Székesfehérvári Zsidó Hitközség, Székesfehérvári Hit Gyülekezete.)

Székesfehérvár, 11 óra: Tavaszi horgászkaland – a Babos Bábos Társulat előadása az Igézőben.