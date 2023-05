Érkezésünk idején a gyermekek már sorban álltak a tavaszi napfényben fürdő óvodaudvaron. A párok már fogták egymás kezét, a csoportok elején és végén óvó nénik és dadusok figyeltek a rendre, hogy elindulhasson a Gizella hét keddi programja.

-Egész hetes rendezvényünk azt szolgálja, hogy minél inkább Boldog Gizella Óvoda legyünk, vagyis hogy az identitásukat egy közösségformáló erővel össze tudjuk rakni, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi kik is vagyunk az új intézményben? Ezért találtuk ki azt, hogy mi is és a gyerekek a lehető legtöbbet tudjunk Boldog Gizelláról, hogy ki volt ő, hogy miért őt választottuk névadónknak. Természetesen nemcsak a gyerekeknek készültünk programokkal, hanem a szülőknek is, mondta az intézmény vezetője, Skrabákné Ruff Katalin.

Már május 7-én vasárnap elindult az ünnepi hét, melynek megnyitóját a Bodajki Kegyhellyel közösen szervezte a katolikus fenntartásban álló óvoda. A bodajki plébános, Mórocz Tamás meghívott mindenkit a templomba, ahol a szentmisével kezdődött a rendezvény. Ezt követően a gyerekek és az ott lévő szülők megkoszorúzták a Szentcsalád szobrát, majd pedig a kertben volt egy kis szeretetvendégség a családoknak, illetve sok-sok előre eldugott édesség a gyerekeknek a kegyhely udvarán.

-Igyekeztük ezt a programot a gyerekeknek is élményszerűvé varázsolni, annak ellenére, hogy ez valójában egy hivatalos megnyitó volt. Elmondtuk azt is, hogy hogyan lettünk mi annak idején Boldog Gizella Óvoda? Egy női személyt kerestünk, mert azt gondoltuk, hogy az óvodánkhoz mindenképpen egy női név lenne jó a szentek sorából. A legenda szerint Gizella és Szent István, illetve Imre herceg ellátogatott egyszer Bodajkra, méghozzá hajón. Azért is van az óvoda előtt ez a szoborcsoport, mert a legenda ide kötődik Bodajkhoz. Ezért gondoltuk, hogy közel áll Gizella személye a helyhez is, a kegyhelyhez is és hozzánk is, emlékezett vissza a vezető óvónő.