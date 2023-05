Idén is átadta a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. a Virtuális Erőmű Program elismeréseit az érintett önkormányzatoknak. A gárdonyi önkormányzat több díjat is haza hozhatott a rendezvényről. A város tájékoztatása szerint az önkormányzat, a város intézményei és a helyi vállalkozók is kimagaslóan jól teljesítettek az 2022-es évben.

A Virtuális Erőmű Programban Gárdony megkapta a Legzöldebb Önkormányzat-díjat, továbbá elhozta az Energiatudatos Önkormányzat-díját is. A jövő generációk szolgálatáért elismerést Paulikné Horváth Anna, a Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvoda vezetője kapta meg. Energiatudatos Iskola-díjat vehetett át Lábadi Zoltán, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója, a Legzöldebb Vállalat-díját pedig szintén Gárdonyba hozta haza a Solartech Tamási Naperőmű Kft.