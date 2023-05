Székesfehérvár már nem először csatlakozik a Futókörök Országos Napjához, mutatva, hogy valóban sportos városról van szó. Az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság és a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének szervezésében vasárnap 26 különböző, nemrég elkészült gumiborítású pályán róhatják a köröket a hobbifutók.

A fehér sátornál bárki regisztrálhat napközben, 17 óráig zajlik a verseny

Fotó: Házi Péter

A Halesz-parkban regel 9 órakor Mészáros Attila székesfehérvári alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, aki arról beszélt, hogy a 2020 októberében átadott rekortán pályát nagyon sokan használják, ráaádul amióta kiépítette az önkormányzat a pálya körül a közvilágítást, este is lehet itt sportolni. Megköszönte a szervezőknek az idei esemény lebonyolítását, majd maga is beállt néhány körre futni. A három, legtöbb kört futó résztvevő komoly értékű utalványt nyer, amin sportszereket vásárolhat, de a lefutott köröket egy-egy, általunk megnevezett iskolának is felájánlhatjuk: amelyik intézmény a legtöbb kört kapja, szintén értékes ajándékot kap. A fehérvári futás egyébként jótékonyt célt is szolgált, a FEMA Állatmentőket támogathatják a résztvevők.

Az időmérő kapun áthaladva mérik a megtett körök számát

Fotó: Házi Péter

A 17 óráig tartó versenyre a helyszínen bárki nevezhet, a köröket időmérő chipek segítségével számolják a szervezők. A Futókörök Napja az Ötpróba szabadidősport program hivatalos pontszerző állomása is.