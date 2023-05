Nemrégiben búcsúztunk Paudits Bélától, a megyei lovasélet meghatározó alakjától. Neve összefonódott Fejér lovas- és fogatsportjával, a megyei lovasszövetség megalakításával, melynek versenyzői pályafutását követően alapítója és elnöke volt halála pillanatáig. A lovak iránti szeretete meghatározta mindennapjait, örökségét családja viszi tovább. Emlékét és iránymutatását megőrizzük!

Időközben megtörtént a tisztújítás a vármegyei lovassport szövetség berkeiben. A Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség új elnökének Csuti Pétert választották, a két alelnök Mózesné Gelencsér Zsanett, a díjugrató szakág, illetve Gosztola József, a fogathajtó szakág vezetője lett.

A szakágak vezetésében is változások történtek. A díjugrató szakágat Mózesné Gelencsér Zsanett szakágvezető irányítja, vezetőségi tagok Bogdán Dóra és Varga Júlia. A fogathajtó szakág régi-új szakágvezetője Gosztola József, vezetőségi tagja és egyben titkára Németh Andrea, vezetőségi tagok Domján Miklós és Kovács Tibor. A felügyelő bizottság tagjai: Guttman-Werner Judit, Kunos Attila és Tóth Norbert.

A vármegyei kettesfogathajtó-bajnokság versenynaptára így fest: május 13. Seregélyes; május 27. Soponya; július 1. Mezőszilas; július 8. Nagylók; július 23. Perkáta; július 29. Sárszentágota; augusztus 20. Káloz; augusztus 26. Sárkeresztúr, szeptember 9. Cece.

Amint Csuti Pétertől, a vármegyei lovassport szövetség elnökétől és Gosztola Józseftől, a fogathajtó szakág vezetőjétől megtudtuk: a fogathajtó bajnoki kiírás megegyezik a tavalyival, a versenyzők által elért hét legjobb eredmény alapján hirdetnek bajnoki végeredményt. A Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia C kategóriás kettesfogathajtó döntőjét szeptember 23-án, Taliándörögdön (Veszprém vármegye) rendezik. A C kategóriás póni kettesfogatok és nagyló egyesfogatok országos bajnoki döntőjének helyszíne szeptember 30-án Kondoros (Békés vármegye) lesz. A C kategóriás kettesfogatok országos bajnoki döntőjét október 7-én Tápiószentmártonban (Pest vármegye) rendezik.