Nos, a látványos produkció nem csak a „legkreatívabb szurkolói aktivitás” díjat érdemelte ki, de hatalmas érdeklődést is kiváltott, többek között a Tour de Hongrie szervezőitől, így nem csoda, hogy idén Martonvásár már a magyar kerékpárverseny útvonalában rajtvárosként debütálhatott.

Már a rajt előtt fél órával is hatalmas volt a tömeg a Brunszvik-kertben, a Tour de Hongrie rajtjánál.

Fotó: Kecskés Zoltán / Fejér Megyei Hírlap

A vidéki város főterén, utcáin és a Brunszvik-kertben lévő embertömeg jól jelezte, hogy nem csak egy szűk réteg volt kíváncsi a Tour de Hongrie 206 km hosszú királyetapjának úgynevezett lassú rajtjára, amely igazi kuriózumnak számított a martonvásári Szent László Huszáregyesület közreműködésével.

Közvetlenül a rajt előtt került sor az ünnepélyes szalagátvágásra.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Szabó Tibor polgármester a szakasz védnökeként közvetlenül a start előtt köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy ma Martonvásár Magyarország középpontja: „Isten hozta a magyar körversenyt!" Hihetetlen látvány volt, és bizonyára a „Holdról is látszott", hogy miután Tessely Zoltán, Pannónia Szíve országgyűlési képviselője megadta a rajtjelet, a Kastélyparkban a sztárokkal teletűzdelt mezőny, köztük a fehér trikós eddigi legjobb magyar Dina Márton a huszárok felvezetésével megtett egy szimbolikus kört a tó körül, majd ezt követően a kerékpárosok átvágtak a városon, s annak határában, a 7-es úton eldördült a startpisztoly az Etyeket, és Bicskét is magába foglaló Tour de Hongrie negyedik szakaszára.

Látványból és érdekességből ezt követően sem volt hiány, ugyanis a martonvásári Szent László Huszáregyesület Varga Ferenc kapitány vezetésével és a Martonvásári Fúvószenei Egyesület közreműködésével elindultak a régi főbejáratig, ahol hivatalosan is leleplezték és átadták a világon egyedülálló kerékpáros szervizpontot, ahol „nem csak" bárki megjavíthatja biciklijét, de a lovas hagyományok előtti tisztelgés jeléül egy patakaparó eszközzel is ellátták a szervizoszlopot. Az avatóünnepségen Varga Ferenc huszárkapitány elmondta, hogy a Giro d’Italia bravúros vágtájával elnyert pénznyereményéből a Huszáregyesület a most felavatott kerékpáros szervizpontot adományozza a városlakóknak.